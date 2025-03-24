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Edirne'de Ekrem İmamoğlu'na Destek Yürüyüşü

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Edirne'de vatandaşlar, Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'na destek olmak amacıyla yürüyüş düzenledi. Protesto gösterisine katılan kalabalık, Türk bayrakları ve dövizlerle slogan atarak İmamoğlu'na destek mesajı gönderdi.

(EDİRNE) - Edirneliler, Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'na destek olmak için yürüyüş düzenledi.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması birçok ilde protesto ediliyor. Edirneliler İmamoğlu'na destek için yürüyüş düzenledi. Ellerinde Türk bayraklarıyla, dövizler slogan atan yurttaşlar İmamoğlu'na destek mesajı gönderdi. Fatih Mahallesi Esentepe Halı Saha önünde hareket eden kalabalık şehir turu atarak yeniden toplandıkları alana geldi.

Edirne'de Ekrem İmamoğlu'na Destek Yürüyüşü
Kaynak: ANKA / Yerel
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