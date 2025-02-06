Edirne'de Depremzedeler İçin Mevlid-i Şerif Okutuldu

Edirne'de Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Tarihi Edirne Eski Camisi'nde 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yıl dönümü dolayısıyla Mevlid-i Şerif okutuldu. Okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan dualarla depremde hayatını kaybedenler anıldı. İl Müftüsü Ercan Aksu yaklaşık 2 hafta boyunca deprem felaketinin yaşandığı bölgede görev yaptığını belirtti. Mevlit programının ardından cami çıkışında depremlerde zarar gören cami ve Kur'an kursları için hayır panayırı düzenlendi. - EDİRNE