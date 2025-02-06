Trump: İsrail çatışmalar bittikten sonra Gazze'yi ABD'ye devredecek

Trump geri adım atmıyor! Skandal planın detaylarını açıkladı
Narin davasında anne Yüksel Güran için beraat talep edildi

Narin davasında anne Yüksel Güran için beraat talep edildi
Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızlıca alanı terk etti

Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızla alanı terk etti
6 Şubat anmasında bayrak krizi: Herkes başımıza vali kesildi

6 Şubat anmasında büyük gerginlik! Manzarayı gören başkan deliye döndü

Edirne'de Depremzedeler İçin Mevlid-i Şerif Okutuldu

Edirne'de Depremzedeler İçin Mevlid-i Şerif Okutuldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Edirne Eski Camisi'nde Mevlid-i Şerif okutuldu. Programda Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar yapıldı. Ayrıca depremlerde zarar gören cami ve Kur'an kursları için hayır panayırı düzenlendi.

Edirne'de Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Tarihi Edirne Eski Camisi'nde 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yıl dönümü dolayısıyla Mevlid-i Şerif okutuldu. Okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan dualarla depremde hayatını kaybedenler anıldı. İl Müftüsü Ercan Aksu yaklaşık 2 hafta boyunca deprem felaketinin yaşandığı bölgede görev yaptığını belirtti. Mevlit programının ardından cami çıkışında depremlerde zarar gören cami ve Kur'an kursları için hayır panayırı düzenlendi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Fenerbahçe'ye 3 isimden kötü haber
img

Mısır Çarşısı'nda korkutan yangın
img

Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü iş insanı Asil Nadir hayatını kaybetti

Ünlü iş insanı hayatını kaybetti
Galatasaray, bir yıldızı daha sessiz sedasız renklerine bağladı

Bir yıldızı daha sessiz sedasız bitirdiler
Fenerbahçe'nin 250 milyona transfer ettiği futbolcuyu Arda Turan hemen kaptı

Fenerbahçe'nin 250 milyona transfer ettiği futbolcuyu Arda hemen kaptı
Sanayide lokanta açan Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı

Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı
İtalya'da helikopter kazası! Milyarder iş insanı hayatını kaybetti

Yere çakılan helikopter dünyaca ünlü iş insanına mezar oldu
Citi bank altın tahminini yükselttiğini duyurdu

Ünlü bankadan çok konuşulacak altın tahmini

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.