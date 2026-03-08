Haberler

Davulcunun bahşiş pazarlığı gülümsetti

Güncelleme:
Edirne'de Ramazan ayının geleneksel davulculuk geleneği, sokaklarda bir davulcu ile vatandaş arasında geçen eğlenceli sohbetle renklendi. İftar sonrası bahşiş pazarlığı ve mani okumalarıyla keyifli anlar yaşandı.

Edirne'de Ramazan ayının geleneksel davulculuk geleneği bu kez yüzleri güldüren bir diyaloga sahne oldu. İftarın ardından mahalle sokaklarında dolaşan bir davulcu ile bir vatandaş arasında geçen sohbet, çevrede bulunanlara keyifli anlar yaşattı. İftar sonrası sokaklarda dolaşan davulcu, Ramazan ayının 15'ine gelindiğini söyleyerek vatandaşlarla sohbet etti. Bu sırada bahşiş konusunun esprili bir şekilde gündeme gelmesi, ortaya gülümseten bir pazarlık çıkardı.

Mani okumasını istedi, davulcu okudu parayı aldı.

Davulcu, "Ramazan'ın 15'i oldu, 250 lira bahşiş alıyoruz" diyerek isteğini dile getirirken, vatandaş ise esprili bir şekilde "300 olur mu?" diye karşılık verdi. Bunun üzerine davulcu, davulunu çalmaya devam ederek maniler eşliğinde cevap verdi. Mahalle sakinlerinin de gülümseyerek izlediği kısa sohbet, Ramazan akşamına neşeli bir an kattı. Davulcunun söylediği maniler ve çaldığı davul, sokakta bulunan vatandaşların ilgisini çekti.

Davulcular yalnızca sahur vakti değil, bazı mahallelerde iftar sonrasında da sokakları dolaşarak vatandaşlarla sohbet ediyor, maniler söyleyerek Ramazan gecelerine renk katıyor. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
