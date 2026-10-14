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Edirne'de cinayet delillerini karartma davasında 3 sanığa 5'er ay hapis verildi

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Edirne'de cinayet delillerini karartma davasında 3 sanığa 5'er ay hapis verildi
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Edirne'de 16 yaşındaki çocuğun öldürülmesiyle bağlantılı delilleri karartma davasında, cinayetten 19 yıl hapis cezası alan E.A'nın babası, annesi ve teyzesi, 5'er ay hapis cezası aldı. Mahkeme, 3 sanık hakkındaki hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

(EDİRNE) - Edirne'de, 16 yaşındaki Gülden Coni'yi bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle 19 yıl hapis cezasına çarptırılan E.A'nın babası, annesi ve teyzesi, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gülden Coni, 5 Nisan 2025'te, Çavuşbey Mahallesi'ndeki bir lisenin bahçesinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmuştu. Olayla ilgili tutuklanan 15 yaşındaki E.A, yargılandığı davada 19 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Gülden Coni'nin babası, annesi ve teyzesine, cinayetle bağlantılı olarak, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından ayrı dava açılmıştı.

Davanın 3'üncü duruşması bugün Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Savcılık, sanıkların her birinin 6'şar aydan 5'er yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme, 3 sanığa ayrı ayrı 5'er ay hapis cezası verdi, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Kaynak: ANKA
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