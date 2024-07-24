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Edirne'de çıkan çatı yangınında sağlık personeli dumandan etkilenmemeleri için uyardı

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Edirne'nin Keşan ilçesinde çıkan çatı yangınında sağlık ekipleri, dumandan etkilenmemeleri için meraklı kalabalığı dağıtmak için anons yaptı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Sağlık personeli, çatı yangınını izleyenleri "Dumandan kaçın, zehirleneceksiniz" anonsuyla dağıttı

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde, 3 katlı bir evin çatısında çıkan yangın, mahalleliyi sokağa dökerken, sağlık ekipleri ise meraklı kalabalığı dumandan zehirlenmeden dağılmaları için anons yaptı.

Edinilen bilgiye göre; Cumhuriyet Mahallesi 19 Kasım Caddesi Oya Sokak'ta bulunan 3 katlı bir evin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Kalabalığın etrafta toplandığı yangına müdahale edilirken, bazı vatandaşlar yangın söndürme çalışmalarını cep telefonları ile video çekerken, bazı vatandaşlar ise sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı.

"Dumandan kaçın, zehirleneceksiniz"

Etrafı kaplayan duman nedeniyle sağlık personeli, ambulanstan yaptığı anonsta "Dumandan kaçın, zehirleneceksiniz. Her taraf duman" diyerek dumandan etkilenmemeleri için meraklı kalabalığın dağılmasını istedi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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