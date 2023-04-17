Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne'de camiler doldu taştı

Yerel Haberler

Edirne'de camiler doldu taştı Edirne'de vatandaşlar, Kadir Gecesi'nde camilere akın etti.

Edirne'de camiler doldu taştı

EDİRNE - Edirne'de vatandaşlar, Kadir Gecesi'nde camilere akın etti.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Kadir Gecesi sebebiyle camiler doldu taştı. Kadir Gecesi'nin manevi atmosferini yaşamak isteyen müminler iftarın ardından camilere akın ederek, yatsı ezanının okunmasını beklemeye başladılar. Dualar, ilahiler ve tesbihatlar ile yatsı namazına kadar huşu içerisinde dua eden müminler, yatsı ezanının ardından teravih namazını eda ettiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Berkant Şükrü Doğan Uludağ - Yerel

Kadir Gecesi Uzunköprü Edirne Genel Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title