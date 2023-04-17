Edirne'de camiler doldu taştı

EDİRNE - Edirne'de vatandaşlar, Kadir Gecesi'nde camilere akın etti.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Kadir Gecesi sebebiyle camiler doldu taştı. Kadir Gecesi'nin manevi atmosferini yaşamak isteyen müminler iftarın ardından camilere akın ederek, yatsı ezanının okunmasını beklemeye başladılar. Dualar, ilahiler ve tesbihatlar ile yatsı namazına kadar huşu içerisinde dua eden müminler, yatsı ezanının ardından teravih namazını eda ettiler.