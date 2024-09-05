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Edirne'de 16 Kilogramlık Sazan Balığı Yakalandı

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Edirne'nin Havsa ilçesinde bir amatör balıkçı, gölette 16 kilogramlık sazan balığı yakaladı. Balıkçı, balığı ayaklarıyla sallayarak büyümesini bekledi.

Edirne'deki bir gölette 16 kilogramlık sazan balığı yakalayan amatör balıkçı, balığı "uyusun da büyüsün" diyerek ayaklarıyla bebek gibi salladı.

Edirne'nin Havsa ilçesinde amatör bir balıkçı, gölette oltayla 16 kilogram ağırlığında sazan balığı yakaladı. Amatör balıkçı İdris Özocak, yakaladığı sazan balığını bebek gibi ayaklarında salladı.

Özocak, "Arkadaşlarımızla daha önce de sazan balıkları yakaladık. Oltayla çıkarılabilecek en büyük balıklardan bir tanesi. Daha önce hiç karşılaşmamıştık. Bize nasip oldu. İlk yakaladığım esnada aşırı bir adrenalin hissettim. Biraz zorlasa da bizi karaya çıkartabildik. Espri yapmak için balığı 'uyusun da büyüsün' şarkısıyla salladık. O anları da video çekerek sosyal medya hesabımıza attık" dedi.

Yakalan 16 kilogram balığın, 12 kişi tarafından yenilerek tüketildiği öğrenildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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