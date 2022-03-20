Belediyeden muhabbet kuşu istedi

Samsun Büyükşehir Belediyesi'ni arayan ortaokul öğrencisi Edanur Kaya, muhabbet kuşu talep etti. Belediye personelini şaşırtan taleple ilgili kendisine bilgi verilen Başkan Mustafa Demir, kuşu satın aldırarak öğrencinin evine gönderdi.

Terme Ortaokulu'nda eğitim gören 12 yaşındaki Edanur Kaya, Samsun Büyükşehir Belediyesi Çözüm Merkezi'ni aradı. Çağrı personellerinden Esra Erdinç ile görüşen 7. sınıf öğrencisi, ailesinin sosyal ve ekonomik durumunu anlatarak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'den muhabbet kuşu istediğini söyledi.

Talep kayıt formu açan Esra Erdinç, öğrencinin adres ve iletişim bilgilerini aldı. Ardından da öğrencinin formunu, sistem üzerinden Özel Kalem Müdürlüğü'ne iletti. Talebe ilişkin bilgi verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, öğrencinin isteğini yerine getirmek için muhabbet kuşu alınarak, evine gönderilmesi talimatı verdi. Temin edildikten sonra Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü'nde sağlık taramasından geçirilen muhabbet kuşu, öğrencinin evine gönderildi. Muhabbet kuşunu Edanur Kaya'ya kendisiyle görüşen personel Esra Erdinç teslim etti.

Adını 'Maviş' koyduğu muhabbet kuşuna kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Edanur Kaya, "Başkanımız acaba muhabbet kuşu alır mı? diye düşünerek Çözüm Merkezi'ni aradım. Durumumu anlatıp dilekçe vererek başkanımızdan istedim. O da beni kırmadı. Bir hafta olmadan kuşum geldi. Masmavi tüyleri var. İnanılmaz mutlu oldum. Büyükşehir Belediye Başkanımıza beni kırmadığı için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İki çocuk annesi Yasemin Kaya ise "İki tane kuş aldık ama birer gün arayla öldüler. Edanur, kuşları çok sevdiği için çözüm merkezini arayarak talep etti. Kızımı kırmadılar. Getirip teslim ettiler. Çocuklarımı sevindirdiler. Başkanımızdan Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. - SAMSUN