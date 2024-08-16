Eber Gölü'nün yanan bölümü havadan görüntülendi

AFYONKARAHİSAR - Eber Gölü'nde önceki gün çıkan yangın sonrası 9 dönüm arazinin zarar gördüğü bölge dron ile havadan görüntülendi. Yanan yerler görenlerin içini sızlattı.

Türkiye'nin en önemli göllerinden birisi olan ve Afyonkarahisar sınırları içerisinde kalan Eber Gölü'nde geçtiğimiz gün yangın çıktı. Gölün kıyılarında bulunan kamışlık alanlar belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri gölün kuruyan kesimlerinin zemininin bozuk ve bataklık olmasından dolayı alevlere müdahale edemedi. Yaklaşık 1 saatin sonunda sönen yangında 9 dönümlük alan zarar gördü.

Günün ağarması ile birlikte zarar gören alan İhlas Haber Ajansı dronu ile havadan görüntülendi. Yanan yerlerin görüntüsü görenlerin içini sızlattı.