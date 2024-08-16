Üye Girişi
Haberler

Eber Gölü'nün yanan bölümü havadan görüntülendi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da bulunan Eber Gölü'nde çıkan yangın sonucunda 9 dönüm arazi zarar gördü. Yangının etkisiyle yanmış alanlar havadan dron ile görüntülendi.

Eber Gölü'nün yanan bölümü havadan görüntülendi

AFYONKARAHİSAR - Eber Gölü'nde önceki gün çıkan yangın sonrası 9 dönüm arazinin zarar gördüğü bölge dron ile havadan görüntülendi. Yanan yerler görenlerin içini sızlattı.

Türkiye'nin en önemli göllerinden birisi olan ve Afyonkarahisar sınırları içerisinde kalan Eber Gölü'nde geçtiğimiz gün yangın çıktı. Gölün kıyılarında bulunan kamışlık alanlar belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri gölün kuruyan kesimlerinin zemininin bozuk ve bataklık olmasından dolayı alevlere müdahale edemedi. Yaklaşık 1 saatin sonunda sönen yangında 9 dönümlük alan zarar gördü.

Günün ağarması ile birlikte zarar gören alan İhlas Haber Ajansı dronu ile havadan görüntülendi. Yanan yerlerin görüntüsü görenlerin içini sızlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Eber Çevre Doğa Yerel Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
En son deprem ne zaman oldu? 16 Ağustos az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Suriye deprem son dakika! Suriye'de deprem mi oldu? Deprem Türkiye'de hissedildi mi? Kamuran Eronat kimdir? Dicle Üniversitesi Rektörü Kamuran Eronat kaç yaşında, nereli? Emekli promosyonu kaç yılda bir alınır? Emekli promosyonu her yıl veriliyor mu? En çok promosyonu hangi banka veriyor? Dilruba sokak röportajında ne dedi? Dilruba neden tutuklandı, kaç yıl ceza aldı? SON DAKİKA DEPREM: Deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? 16 Ağustos en son deprem nerede oldu? SON DAKİKA: BORSA DÜŞTÜ MÜ? Borsa neden düştü? 16 Ağustos borsa ne zaman yükselir? İzmir orman yangınında son durum nedir? İzmir'de orman yangını nerede çıktı? Kıraç Galvaniz halka arz sonuçları açıklandı mı? Kıraç Galvaniz katılım endeksine uygun mu? Kıraç Galvaniz kaç lot verir, hangi bankalarda var? İZMİR'DE ORMAN YANGINI Yangın söndürüldü mü, ne oldu? Son dakika gelişmesi... 30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta toplu taşıma seferleri ücretsiz olacak mı? Metro, marmaray, otobüs, metrobüs ücretsiz mi? TAYİN SONUÇLARI! Öğretmen tayin sonuçları açıklandı mı? personel.meb.gov.tr sorgulama! AVRASYA TÜNELİ GEÇİŞ ÜCRETİ 2024! Avrasya Tüneli geçiş ücreti kaç TL oldu? Avrasya Tüneli'ne zam geldi mi, ne kadar oldu? Cumartesi bankalar açık mı? 17 Ağustos Cumartesi bankalar açık mı 2024? Bankalar kaça kadar açık? Hamit Emrah Beriş kimdir? Çukurova Üniversitesi Rektörü Hamit Emrah Beriş kaç yaşında ve nereli? İbrahim Haskoloğlu kimdir? İbrahim Haskoloğlu sosyal medya hesabından ne paylaştı? Süleyman Özdemir kimdir? İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektör Süleyman Özdemir kaç yaşında ve nereli? Mustafa Hatipler kimdir? Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler kaç yaşında, nereli? Ahmet Hacımüftüoğlu kimdir? Atatürk Üniversitesi Rektörü Ahmet Hacımüftüoğlu kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Özlenen Özkan kimdir? Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan kaç yaşında, nereli?
title