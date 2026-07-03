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Osmaniye'de özel bireyler karne sevincini şenlikle yaşadı

Osmaniye'de özel bireyler karne sevincini şenlikle yaşadı
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Kaymakamlık öncülüğünde özel bireyler için düzenlenen Karne Şenliği, eğlenceli aktivitelerle renkli görüntülere sahne oldu.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, Düziçi Kaymakamlığı öncülüğünde özel bireyler için düzenlenen "Karne Şenliği" renkli görüntülere sahne oldu.

Düziçi Kaymakamlığı koordinesinde, Düziçi Aile Destek Merkezi (ADEM) tarafından özel bireylerin karne sevincini paylaşmak ve sosyal yaşama katılımlarını desteklemek amacıyla Çevre Yolu üzerindeki Oyun Kampüsü'nde "Karne Şenliği" düzenlendi. Etkinlikte özel bireyler ve aileleri eğlenceli aktivitelerle unutulmaz bir gün geçirdi. Protokol üyeleri, özel bireyler ve aileleriyle yakından ilgilenerek karne sevincine ortak oldu.

Programda konuşan Düziçi Kaymakamı Kadir Yurdagül, özel bireylerin sosyal hayatın her alanında yer almasının önemine dikkat çekerek, bu tür etkinliklerin toplumsal farkındalığın artırılmasına katkı sunduğunu söyledi. Yurdagül, çocukların mutluluğunun her şeye değer olduğunu belirterek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Oyun parkurları, çeşitli etkinlikler ve eğlenceli aktivitelerle gün boyu keyifli vakit geçiren özel bireyler, karne sevincini doyasıya yaşadı. Aileler de çocuklarının mutluluğuna ortak olurken, etkinlik boyunca renkli görüntüler oluştu.

Programa Düziçi Kaymakamı Kadir Yurdagül, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Baysal, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Özkan Çakmakçı, Orman İşletme Müdürü Harun Demircioğlu, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ali Galip Mart ile ilçe kurum amirleri katıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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