Öğrencilerle bir araya geldiler

Öğrencilerle bir araya geldiler
Düzce İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (DÜİKAD) tarafından düzenlenen iftar programına, valilik ve eğitim müdürlüğü temsilcileri ile 110 kız öğrenci katıldı. Ramazan bereketinin paylaşıldığı etkinlikte, genç kızlara öğrenim hayatlarında başarılar dilendi.

Düzce İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (DÜİKAD) ev sahipliğinde iftar programı düzenlendi.

İftar programına Vali Mehmet Makas'ın Eşi Elif Makas, Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, DÜİKAD Başkanı Serap KÜÇÜK, DÜİKAD üyeleri ve ilde farklı okullarda eğitim gören 110 kız öğrencinin katılımı ile gerçekleşti.

Ramazan Ayının Bereketinin paylaşıldığı programda emeği geçenlere teşekkür eden Elif Makas, kız çocuklarına öğrenim hayatlarında başarılar diledi.

DÜİKAD Başkanı Serap Küçük, kız öğrencilerle Düzce İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği olarak bir araya gelmekten, Ramazan ayının bereketini paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - DÜZCE

