Düzceliler çocuklarına Yusuf ve Zeynep ismini verdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Düzceliler çocuklarına Yusuf ve Zeynep ismini verdi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Düzceliler çocuklarına Yusuf ve Zeynep ismini verdi

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 2021 yılında bebeklere konulan en popüler erkek ismi Yunus, kız ismi Zeynep oldu.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 2021 yılında bebeklere konulan en popüler erkek ismi Yunus, kız ismi Zeynep oldu.

TÜİK 2021 yılı en popüler kız ve erkek bebek isimlerini açıkladı. Buna göre en popüler erkek isimi Yusuf olurken, bu ismi Alparslan, Miraç, Ömer Asaf, Eymen, Göktuğ, Ömer, Mustafa, Aras ve Ali Asaf isimleri takip etti.

Kız bebeklerde ise en çok kullanılan isim Zeynep olurken, bu ismi Elif, Asel, Asya, Defne, Nehir, Azra, Zümra, Eylül ve Ecrin isimleri takip etti. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türkiye İstatistik Kurumu, Mustafa Aras, Ömer Asaf, Düzce, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title