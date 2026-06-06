Arıcılık öğrencileri sektörde buluştu

DÜZCE (İHA) – Düzce Meslek Yüksekokulu Arıcılık Programı öğrencileri ve mezunları, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki bir arıcılık işletmesinde düzenlenen etkinlikte bir araya gelerek sektör deneyimlerini tecrübe ettiler.

Düzce Üniversitesi Düzce Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Arıcılık Programı öğrencileri ile mezunları, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde faaliyet gösteren bir arıcılık işletmesinde buluştu. Akademisyenler Münir Uçak ve Songül Bir eşliğinde gerçekleştirilen program kapsamında katılımcılar, Arıcılık Programı mezunlarından Tekniker Levent Keskin'e ait Keskin Arıcılık Ana Arı ve Arı Sütü Üretim İşletmesi'ni ziyaret etti. Etkinlikte öğrenciler ve mezunlar, sektördeki güncel uygulamalar hakkında bilgi edinme fırsatı bulurken, üretim süreçlerini yerinde inceleyerek mesleki deneyimlerini geliştirdi. Programın, öğrencilerin sektörle bağlarını güçlendirmesi ve mezunlarla bilgi paylaşımını artırması açısından önemli katkılar sunduğu belirtildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı