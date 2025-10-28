Düzce Yığılca Ulaşımını Kolaylaştıracak Akçaören Viyadüğü İncelemesi

Düzce Merkez ile Yığılca ilçesi arasındaki ulaşım kolaylaştıracak Akçaören viyadüğü çalışmalarıyla ilgili Ak Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ve Milletvekili Ercan Öztürk alandı incelemelerde bulunup bilgi aldı.

Düzce'nin Yığılca ilçesini merkeze bağlayan karayolu üzerindeki Akçaören Viyadüğü çalışmalarının ilerleyişi, yüklenici firma yetkilileri ve yerel yöneticiler tarafından yerinde incelendi. AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ve AK Parti Düzce milletvekili Ercan Öztürk, projeyi yerinde değerlendirerek, tamamlandığında hem yol güvenliği hem de konforu açısından büyük faydalar sağlayacağını vurguladılar.

Milletvekili Ercan Öztürk, "Yığılca ile Düzce arasındaki ulaşımı rahatlatacak çalışmaları yerinde incelemek için bir araya geldik. Bu önemli mühendislik projeleri, bölge halkına uzun vadeli fayda sağlayacak ve ulaşım sorununu kalıcı olarak çözüme kavuşturacak." dedi. Ayrıca, Yığılca'nın ulaşım altyapısının güçlendirilmesinin, bölgenin kalkınması için büyük bir adım olduğunu belirtti.

Hasan Şengüloğlu ise, "Akçaören Viyadüğü çalışmaları, Düzce'nin her köşesine ulaşımı kolaylaştıracak önemli bir yatırımdır. Bu proje, tamamlandığında hem güvenli hem de konforlu bir ulaşım imkanı sağlayacaktır" açıklamasını yaptı. - DÜZCE