Düzce ve Zonguldak AFAD müdürleri değişti. Düzce'de uzun yıllardır görev yapan birçok afette görev alan Ali Kartal Zonguldak il müdürü olarak atandı. Kartal'dan boşalan göreve Zonguldak AFAD müdürü olarak görev yapan Ahmet Güngör atandı. - DÜZCE