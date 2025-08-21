Düzce ve Zonguldak AFAD Müdürleri Değişti

Düzce ve Zonguldak AFAD Müdürleri Değişti
Düzce'de uzun yıllar görev yapan AFAD Müdürü Ali Kartal, Zonguldak il müdürü olarak atanırken, onun yerine Zonguldak AFAD Müdürü Ahmet Güngör getirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
