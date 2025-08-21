Düzce ve Zonguldak AFAD Müdürleri Değişti
Düzce ve Zonguldak AFAD müdürleri değişti. Düzce'de uzun yıllardır görev yapan birçok afette görev alan Ali Kartal Zonguldak il müdürü olarak atandı. Kartal'dan boşalan göreve Zonguldak AFAD müdürü olarak görev yapan Ahmet Güngör atandı. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel