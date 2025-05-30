Düzce Valisi Selçuk Aslan Kurban Bağışını Kızılay'a Yaptı

Düzce Valisi Selçuk Aslan Kurban Bağışını Kızılay'a Yaptı
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Düzce Valisi Selçuk Aslan, bu yılki kurban bağışını Türk Kızılay'a gerçekleştirdi. Ziyarette Düzce'de yapılması planlanan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, bu yıl ki kurban bağışını Kızılay'a yaptı.

Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi Ömer Faruk Çalışkan, Genel Merkez Genç Kızılay Başkanı Dr. Utku İlhan, Genç Kızılay Teşkilat Başkanı Berat Barin ve Kızılay Düzce İl Başkanı Halil Aydın, Düzce Valisi Selçuk Aslan'ı ziyaret etti. Ziyarette Düzce'de yapılması planlanan çalışmalar ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmasının ardından Vali Selçuk Aslan, 2025 yılı Kurban bağışını Kızılay'a gerçekleştirdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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