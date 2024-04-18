Düzce Valisi Selçuk Aslan, kültürel mirasın korunmasının önemini vurguladı
Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Adige Kültür Derneği'ni ziyaret ederek, kültürel faaliyetler hakkında bilgi aldı ve kültürel mirasın korunmasının önemine dikkat çekti.
DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, kültürel mirasımızı koruyup gelecek nesillere aktarmanın çok kıymetli olduğunu söyledi.
Vali Aslan, Düzce Adige Kültür Derneği'ni ziyaret ederek, Dernek Başkanı Ayşe Sezgin'den, dernek tarafından yürütülen kültürel faaliyetler hakkında bilgi aldı. Çeşitliliğin zenginliğini vurgulayan Vali Aslan, kültürler arası etkileşimin önemine dikkat çekerek, kültürel mirasımızı koruyup gelecek nesillere aktarmanın çok kıymetli olduğunu ifade etti. - DÜZCE