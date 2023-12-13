Düzce Valisi Selçuk Aslan, Nalbantoğlu Özel Eğitim Anaokulu, Konuralp İmam Hatip Ortaokulu ve Mehmet Akif İnan Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde inşaat çalışmalarını inceledi ve bilgi aldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, inşaatı devam eden eğitim öğretim kurumlarını gezdi çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Düzce'de yeni okulların inşaatları devam ediyor. Vali Selçuk Aslan'da inşaat çalışmaları devam eden Nalbantoğlu Özel Eğitim Anaokulu, Konuralp İmam Hatip Ortaokulu ve Mehmet Akif İnan Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde incelemelerde bulundu ve yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı. - DÜZCE