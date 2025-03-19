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Düzce Valisi Selçuk Aslan'dan Yaşlılara Saygı Haftası Mesajı

Düzce Valisi Selçuk Aslan'dan Yaşlılara Saygı Haftası Mesajı
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Düzce Valisi Selçuk Aslan, Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, yaşlıların toplumsal hafıza olduğunu ve onlara saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, Yaşlılara Saygı Haftasında yayınladığı mesajında "Aksakallılarımız, aksaçlılarımız geçmişi yaşatarak milli kültür ve değerlerimizi yarınlara aktaran toplumsal hafızamızdır" dedi.

Vali Aslan, 18-24 mart Yaşlılara Saygı Haftasında mesaj yayınladı. Mesajında "Yaşlılarımız, aksakallılarımız, aksaçlılarımız tecrübeleri ve bilgi birikimleriyle geleceğimize ışık tutan, geçmişi yaşatarak milli kültür ve değerlerimizi yarınlara aktaran toplumsal hafızamızdır. Milletimiz, bugünlere gelmemizde çok büyük emekleri olan büyüklerimize saygı ve sevgiyle yaklaşmayı sağlayan bir kültürün temsilcisi olmuş; büyüklere gösterilen minnet duyguları ve ihtimam, toplumumuzda varlığını her zaman hissettirmiştir. Yaşlı insanlarımızın itibar, güven ve huzur içinde yaşam sürmeleri için sağlanan her türlü imkan, ömrünün büyük bir kısmını ülkesine hizmetle geçirmiş büyüklerimize duyduğumuz minnetin ifadesidir. Yeni kuşakların yaşlılara sahip çıkan, sevgi ve saygıda kusur etmeyen bireyler olarak yetiştirilmesi, aile bağlarımızın korunmasını ve bu sayede toplumun her bireyinin hayata güvenle bakmasını sağlayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Yaşlılara Saygı Haftası'nı kutluyor, tüm büyüklerimize sağlık ve esenlik temennisiyle saygılar sunuyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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