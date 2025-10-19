Düzce Valisi Selçuk Aslan'dan Muhtarlar Günü Kutlaması

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, 19 Ekim Muhtarlar Gününde yaptığı açıklamada muhtarların 195 yıldır iyi günde kötü günde vatandaşların yanında olduklarını söyledi.

19 Ekim Muhtarlar Günü tüm yurtta olduğu gibi Düzce'de de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Vali Selçuk Aslan'da bu anlamlı günde yazılı bir açıklamada bulundu. Selçuk Aslan, 195 yıldır muhtarların vatandaşların yanında olduğunu belirterek "Demokrasimizin çekirdeğini oluşturan muhtarlık müessesesi; devletimizin en köklü yerel yönetim birimlerinden biri olarak, millet iradesinin tecelli ettiği ilk halkayı temsil etmektedir. 195 yıldır vatandaşlarımızın iyi günde, kötü günde yanında olan muhtarlarımız; köylerimizin ve mahallelerimizin gözü, kulağı, sesi ve gönül kapısıdır. Muhtarlarımız; devletimizin vatandaşla en yakın temas noktası, güler yüzü ve şefkat elidir. Vatandaşın derdini, talebini ve beklentisini doğrudan kamu kurumlarına ileten, çözümün ilk adımını atan bir köprü vazifesi görmektedir. Bu yönüyle muhtarlarımız, demokrasimizin ve kamu yönetimimizin vazgeçilmez unsurlarındandır. Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle; 'Yerinden oynayan bir kaldırım taşından, susuzluktan kuruyan ağacın yeşertilmesine; kalemi-defteri olmayan öğrencinin ihtiyacının karşılanmasından, yüreği yanan bir ananın-babanın tesellisine kadar, hayatın her alanında muhtarlarımız var' Bu sözler, muhtarlarımızın üstlendiği vazifenin ne kadar geniş ve anlamlı olduğunu en güzel şekilde özetlemektedir. Muhtarlarımız artık sadece yerel düzeyde değil, devletin bütün kademelerinde daha güçlü şekilde temsil edilmekte; fikirleri, talepleri ve önerileriyle güçlü Türkiye vizyonuna katkı sunmaktadır. Cumhurbaşkanımızın riyasetinde Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, Cumhuriyetimizin en genç vilayeti olan Düzce'mizde; il genelindeki köy ve mahallelerimizde görev yapan 393 muhtarımızla birlikte, birlik ve beraberlik içerisinde eğitimden sağlığa, altyapıdan güvenliğe, tarımdan sanayiye kadar her alanda şehrimize en doğru yatırımları yapmak ve daha güçlü bir gelecek inşa etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Muhtarlarımızın desteğini her daim yanımızda hissediyor, bu iş birliğinin güçlenerek devam edeceğine yürekten inanıyorum. Köylerimizin ve mahallelerimizin huzuru, refahı ve birliği için fedakarca görev yapan tüm muhtarlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Bu anlamlı gün vesilesiyle, görevi başında bulunan ve ebediyete irtihal eden tüm muhtarlarımıza şükranlarımı sunuyor; 19 Ekim Muhtarlar Gününü en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE