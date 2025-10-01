Haberler

Düzce Valisi Selçuk Aslan'dan Muhtar Zekeriya Beyaz'a Taziye Ziyareti

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Fındıklıaksu Köyü muhtarı Zekeriya Beyaz'ın vefat eden ablası için taziye ziyaretinde bulundu. Vali Aslan, merhumeye rahmet dileyerek muhtara desteklerini iletti.

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan Fındıklıaksu Köyü'ne giderek ablası vefat eden Muhtar Zekeriya Beyaz'a taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Düzceliler ile sürekli iç içe olmaya devam eden Düzce Valisi Selçuk Aslan, köy muhtarlarının da sorun ve sıkıntılarının her zaman yanında oluyor. Bu çerçevede Fındıklıaksu köyü muhtarı Zekeriya Beyaz'ın vefat eden ablası Sultan Yiğit için aileye taziye ziyaretinde bulundu. Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır dileyen Vali Aslan, muhtara da desteklerini iletti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
