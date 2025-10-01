Düzce Valisi Selçuk Aslan'dan Camiler ve Din Görevlileri Haftası Mesajı

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, Camiler ve Din Görevlileri Haftası mesajında haftanın, milli ve manevi değerlerimizin güçlenmesine vesile olması temennisinde bulundu.

Vali Aslan, "Yüksek insani değerlerle yoğrulmuş gönül medeniyetimizin ayrılmaz parçası olan camiler; İslam kültüründe ve medeniyetimizde hayatın ve şehrin merkezinde yer almış, müminlere huzur ve güven aşılayan, kardeşlik ve dayanışmayı pekiştiren müstesna mekanlar olmuştur. Bu yıl Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın teması olan 'Peygamberimiz, Cami ve Namaz', Sevgili Peygamberimizin (SAV) hayatında daima merkezde bulunan namaz ibadetinin ve mescidin müminler için taşıdığı anlamı hatırlatmaktadır. Namaz müminin miracı, camiler ise gönüllerin birleştiği kutlu mekanlardır. Asırlardır Müslümanlar gittikleri her yerde ilk olarak cami inşa etmiş; böylece hem Rabbine kulluk bağlarını pekiştirmiş, hem de toplumsal dayanışma ve kardeşlik bağlarını güçlendirmiştir. Camilerimiz; ibadet mekanı olmanın ötesinde, ilmin ve hikmetin paylaşıldığı, güzel ahlakın öğretildiği, toplumsal barışın ve huzurun filizlendiği irfan yuvalarıdır. Minarelerden yükselen ezan sesleri ise, şanlı bayrağımızla birlikte bağımsızlığımızın ebedi sembolü olmuştur. Camiler, tarihimizin, kültürümüzün ve medeniyetimizin hatıralarını taşımış; ordularımız için duaların edildiği, kahraman evlatlarımızın askere uğurlandığı, Allah (C.C.), vatan, millet ve bayrak sevgisinin gönüllere nakşedildiği halk mektepleri olmuştur. Burada cehalet yenilmiş, gönüller arınmış, nefisler ilim ve ibadet gölgesinde tezkiye edilmiştir. Bu mübarek mekanlarda görev yapan din görevlilerimiz; vaaz ve hutbeleriyle topluma rehberlik eden, iyiliği emredip kötülükten sakındıran, ahlakıyla örnek olan mümtaz şahsiyetlerdir. Onlar, Peygamberimizin tebliğini ve güzel ahlakını bugüne taşıyarak milletimizin manevi hayatını aydınlatmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın, milli ve manevi değerlerimizin güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyor; müftülerimizden imam hatiplerimize, vaizlerimizden müezzinlerimize, Kur'an kursu öğreticilerimizden tüm müftülük çalışanlarımıza kadar fedakarca hizmet eden kıymetli din görevlilerimizi yürekten kutluyor, çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE