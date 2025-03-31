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Düzce Valisi Selçuk Aslan'dan Bayram Ziyareti

Düzce Valisi Selçuk Aslan'dan Bayram Ziyareti
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Düzce Valisi Selçuk Aslan, Ramazan Bayramı dolayısıyla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesini ziyaret ederek sağlık çalışanlarının ve hastaların bayramını kutladı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, Ramazan Bayramı dolayısıyla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesine ziyaret ederek sağlık personelinin ve yatan hastaların bayramını kutladı.

Vali Selçuk Aslan, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesine ziyaret edip sağlık çalışanlarıyla bir araya gelerek özverili ve fedakarca çalışmalarından dolayı teşekkür etti ve hastane personelinin Ramazan Bayramı'nı kutladı. Ardından hastanede tedavisi süren hastaları da ziyaret eden Vali Aslan geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, Ramazan Bayramlarını kutladı.

Vali Aslan'a, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir ve İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz eşlik etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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