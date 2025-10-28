Haberler

Düzce Valisi Selçuk Aslan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Düzce Valisi Selçuk Aslan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Cumhuriyet Bayramı mesajında Cumhuriyetin bir varoluş destanı olduğunu vurguladı. Düzce'nin geçmişte olduğu gibi bugünkü sorumluluğunu da en iyi şekilde taşıdığını belirtti.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında "Cumhuriyet; sadece bir yönetim biçimi değil, bir varoluş destanıdır. Bizler, bu destanın devamını yazmakla sorumluyuz" dedi.

Vali Selçuk Aslan mesajında "Cumhuriyet; bu milletin hürriyet sevdasının, bağımsızlık tutkusunun, yeniden dirilişinin adıdır. 29 Ekim 1923'te, bir millet sadece devletini kurmadı; onurunu, özgürlüğünü ve geleceğini kendi ellerine aldı. Cumhuriyet; sadece bir yönetim biçimi değil, bir varoluş destanıdır. Bizler, bu destanın devamını yazmakla sorumluyuz. Atalarımız canlarını ortaya koyarak bu toprakları bizlere nasıl vatan yaptıysa, bizler de aklımız, emeğimiz, sevgimiz ve üretimimizle bu vatanı geleceğe aynı sorumluluk ve bilinçle taşımalıyız. Cumhuriyet, yalnızca geçmişten edindiğimiz bir miras değil, geleceğe uzanan bir sorumluluk zinciridir. Düzce, bu sorumluluğu en iyi taşıyan şehirlerden biridir. Kurtuluş Savaşı yıllarında Anadolu'nun pek çok yerinde olduğu gibi Düzce halkı da vatanın birliği ve bütünlüğü için mücadele etmiş, fedakarlık göstermiştir. Bugün de aynı ruh, azim ve kararlılık Düzce'nin her köşesinde yaşamaktadır. Büyük zorluklarla sınansa da her defasında küllerinden doğan bu kadim şehir, Cumhuriyet'in dayanıklılığını ve milletimizin azmini en güzel şekilde temsil etmektedir. Cumhuriyetin ışığı, Düzce'nin dağlarından ovalarına, Düzce ovasının güneşli sabahlarından Akçakoca'nın maviliklerine kadar her yere yansımaktadır. Bu ışık, okulda okuyan her çocuğun gözlerinde, üreticinin alın terinde, annenin duasında ve her bir gencin hayalinde yanmaktadır. Sevgili gençler, Cumhuriyet sizlere emanettir. Düzce'nin yarınlarını, Türkiye'nin geleceğini inşa edecek olan en büyük güçtür. Unutmayın ki Cumhuriyet sizden sadece gurur duymanızı değil, onu yaşatmanızı ve yüceltmenizi ister. Kıymetli vatandaşlarım, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken, "Türkiye Yüzyılı" hedefiyle daha güçlü, daha üretken, daha müreffeh bir ülke inşa etme gayretindeyiz. Bu hedefle Düzce, doğası, insanı, sanayisi, tarımı, üniversitesi ve genç nüfusuyla ülkemizin parlayan bir yıldızı olmaya adaydır. Devletimizle milletimizin omuz omuza olduğu her alanda, Düzce'nin başarı hikayesi büyümeye devam edecektir. Bu duygularla, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları bize vatan kılan tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
Fenerbahçe Alexander Sörloth için düğmeye bastı

Süper Lig devi Sörloth'u alıyor
Çocuk parkında dehşete düşüren görüntü

Çocuk parkında dehşete düşüren görüntü
İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz

İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
İlk kez görücüye çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Altay Tankı törenine limuzin Togg'la geldi

Erdoğan'a özel Togg! Altay töreninde ilk kez görücüye çıktı
Antalya'yı yağmur ve fırtına vurdu: 3 yaralı

O şehrimize birkaç saatlik kabus yetti: Yaralılar var
Altay Tankı envantere girdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan törende güzel haberi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan teslim töreninde güzel haberi verdi
Liseli 2 kıza sözlü tacizde bulunup, esnafa bıçak çeken şüpheli tutuklandı

Yaptığı rezillik yetmedi, bir de üste çıkmaya çalıştı
Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Tepkilerin odağındaki genç serbest bırakıldı

Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Soruşturmada yeni gelişme
Ülke ayakta! Solcu vekil yardımcısına ayak tırnaklarını kestirdi

Ofisinde çekilen fotoğraf o ismi hedef tahtasına oturttu
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı

7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.