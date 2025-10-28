Düzce Valisi Selçuk Aslan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında "Cumhuriyet; sadece bir yönetim biçimi değil, bir varoluş destanıdır. Bizler, bu destanın devamını yazmakla sorumluyuz" dedi.

Vali Selçuk Aslan mesajında "Cumhuriyet; bu milletin hürriyet sevdasının, bağımsızlık tutkusunun, yeniden dirilişinin adıdır. 29 Ekim 1923'te, bir millet sadece devletini kurmadı; onurunu, özgürlüğünü ve geleceğini kendi ellerine aldı. Cumhuriyet; sadece bir yönetim biçimi değil, bir varoluş destanıdır. Bizler, bu destanın devamını yazmakla sorumluyuz. Atalarımız canlarını ortaya koyarak bu toprakları bizlere nasıl vatan yaptıysa, bizler de aklımız, emeğimiz, sevgimiz ve üretimimizle bu vatanı geleceğe aynı sorumluluk ve bilinçle taşımalıyız. Cumhuriyet, yalnızca geçmişten edindiğimiz bir miras değil, geleceğe uzanan bir sorumluluk zinciridir. Düzce, bu sorumluluğu en iyi taşıyan şehirlerden biridir. Kurtuluş Savaşı yıllarında Anadolu'nun pek çok yerinde olduğu gibi Düzce halkı da vatanın birliği ve bütünlüğü için mücadele etmiş, fedakarlık göstermiştir. Bugün de aynı ruh, azim ve kararlılık Düzce'nin her köşesinde yaşamaktadır. Büyük zorluklarla sınansa da her defasında küllerinden doğan bu kadim şehir, Cumhuriyet'in dayanıklılığını ve milletimizin azmini en güzel şekilde temsil etmektedir. Cumhuriyetin ışığı, Düzce'nin dağlarından ovalarına, Düzce ovasının güneşli sabahlarından Akçakoca'nın maviliklerine kadar her yere yansımaktadır. Bu ışık, okulda okuyan her çocuğun gözlerinde, üreticinin alın terinde, annenin duasında ve her bir gencin hayalinde yanmaktadır. Sevgili gençler, Cumhuriyet sizlere emanettir. Düzce'nin yarınlarını, Türkiye'nin geleceğini inşa edecek olan en büyük güçtür. Unutmayın ki Cumhuriyet sizden sadece gurur duymanızı değil, onu yaşatmanızı ve yüceltmenizi ister. Kıymetli vatandaşlarım, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken, "Türkiye Yüzyılı" hedefiyle daha güçlü, daha üretken, daha müreffeh bir ülke inşa etme gayretindeyiz. Bu hedefle Düzce, doğası, insanı, sanayisi, tarımı, üniversitesi ve genç nüfusuyla ülkemizin parlayan bir yıldızı olmaya adaydır. Devletimizle milletimizin omuz omuza olduğu her alanda, Düzce'nin başarı hikayesi büyümeye devam edecektir. Bu duygularla, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları bize vatan kılan tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE