Düzce Valisi, Musab Kovan'ın Ailesine Taziye Ziyareti Gerçekleştirdi

Güncelleme:
Düzce Valisi Selçuk Aslan, akrabalarını ziyaret için Kocaeli'ye giden ve yüksekten düşerek yaşamını kaybeden ilkokul öğrencisi Musab Kovan'ın acılı ailesini ziyaret etti. Vali Aslan, aileye başsağlığı diledi.

Düzce (İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, hafta sonu akrabalarını ziyaret için gittiği Kocaeli'de yüksekten düşerek hayatını kaybeden ilkokul 2. sınıf öğrencisi Musab Kovan'ın acılı ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Düzce'nin Ağa Mahallesi'nde oturan ve Aziziye İlkokulu 2. sınıf öğrencisi olan Musab Kovan ailesi ile birlikte hafta sonu akrabalarını ziyaret için İzmit'e gitti. Akrabalarının oturduğu binada oyun oynadığı sırada dengesini kaybeden Musab Kovan, binanın 2. katından düşerek hayatını kaybetti. Düzce'de toprağa verilen Musab Kovan'ın acılı ailesi çocukları için dua okuttular.

Düzce Valisi Selçuk Aslan ve Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, acılı aileyi yalnız bırakmadı. Acılı aileyi ziyaret eden Düzce Valisi Selçuk Aslan, aileye baş sağlığı diledi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
