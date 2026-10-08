Düzce Valisi Mehmet Makas ve eşi, DÜİKAD yönetimiyle bir araya geldi

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Düzce Valisi Mehmet Makas ve eşi Elif Makas, DÜİKAD Başkanı Serap Küçük ve dernek yönetimiyle bir araya gelerek iş kadınlarının çalışmaları ve derneğin faaliyetleri üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Vali Mehmet Makas ve eşi Elif Makas, Düzce İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (DÜİKAD) yönetimiyle bir araya geldi. Gerçekleştirilen iadei ziyarette, derneğin çalışmaları ve Düzce'de iş dünyasında kadınların rolü ele alındı.

DÜİKAD Başkanı Serap Küçük ve yönetim kurulu üyeleriyle görüşen Mehmet Makas, derneğin yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi aldı. Görüşmede, Düzce'de iş kadınlarının ve yöneticilerin çalışma hayatındaki konumu ile derneğin kent ekonomisine yönelik katkıları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Samimi ortamda gerçekleşen buluşmada Vali Makas, Düzce'deki iş kadınları ve yöneticileri aynı çatı altında buluşturan DÜİKAD yönetimine çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı