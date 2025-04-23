Düzce Valisi 23 Nisan'da Makamını Öğrenciye Devretti

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğunu temsili olarak Uzunmustafa İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Nil Su Eylül Can'a devretti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla geleneksel hale gelmiş koltuk teslim töreni kapsamında Valilik makam koltuğuna oturan Nil Su Eylül Can, yaptığı konuşmada "Bugün burada bulunmaktan büyük onur duyuyorum. Başta Düzce'deki çocuklar olmak üzere, tüm dünya çocuklarının bayramını kutluyorum. 23 Nisan, çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayramdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle anıyor, böyle bir bayramı bizlere kazandırdığı için teşekkür ediyorum" dedi.

Kültürel etkinlikleri ve türkü söylemeyi çok sevdiğini ifade eden temsili Vali Can, Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu'nu arayarak öncelikle imkanı olmayan çocuklar için Düzce'nin tarihi, kültürel ve turistik yerlerini özellikle Akçakoca ve Konuralp'e tarihi, kültürel gezi yapılması talimatını verdi.

Program, temsili Valinin öğretmeni eşliğinde türkü söylemesi ve kendi gözünden öz çekim yapması ile son buldu. - DÜZCE