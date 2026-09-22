Düzce Uzun Mustafa'da yeni aile sağlığı merkezi inşaatını Vali Makas inceledi

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Düzce'nin Uzun Mustafa Mahallesi'nde yapımı devam eden Merkez 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi yeni hizmet binası için çalışmalar sürüyor. Vali Mehmet Makas, inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Vali Mehmet Makas, modern ve işlevsel şekilde hizmet vermesi planlanan yeni Aile Sağlığı Merkezi binasında inceleme yaptı. Makas'a incelemeleri sırasında İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ve yüklenici firma sorumlusu eşlik etti. Yetkililerden inşaatın son durumu hakkında bilgi alan Vali Makas, merkezin kısa süre içerisinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması için çalışmaların titizlikle sürdürülmesini istedi.

Aile hekimleri ve vatandaşlarla görüştü

İnşaat alanındaki incelemenin ardından mevcut Merkez 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'ni ziyaret eden Vali Makas, burada görev yapan aile hekimleri ve sağlık personeliyle görüştü. Vatandaşlarla da bir araya gelen Makas, sağlık çalışanlarına kolaylık, vatandaşlara ise sağlıklı günler diledi.

Yeni hizmet binasının tamamlanmasıyla birlikte Uzun Mustafa Mahallesi ve çevresinde yaşayan vatandaşların aile sağlığı hizmetlerinden daha modern ve işlevsel bir sağlık merkezinde yararlanması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı