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Düzce Üniversitesi Çocuk Diyabeti Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Diyabet Haftası kapsamında düzenlenen söyleşide, diyabetli bireylerin hakları, tedavi teknolojilerine erişimi ve ücretsiz temin süreçleri ele alındı.

Düzce Üniversitesi Çocuk Diyabeti Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Diyabet Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Diyabetli Hakları" başlıklı söyleşi, Avukat Berkay Özdemir'in katılımıyla gerçekleştirildi. Nadir hastalıklar, kanser ve diyabet hukuku alanında çalışmalar yürüten Avukat Berkay Özdemir, programda "Diyabet Teknolojilerine Ücretsiz Erişimin Hukuki Yolları" başlıklı sunum yaptı.

Diyabet teknolojilerine erişimin hukuki boyutu anlatıldı

Sunumunda diyabet hukukunun kapsamına değinen Özdemir, tip 1 diyabet tedavisinde kullanılan tıbbi cihazların üretimi, ruhsatlandırılması, satışı ve teminine ilişkin yasal süreçler hakkında bilgi verdi. Diyabetli bireylerin sağlık hizmetlerine ve güncel tedavi teknolojilerine erişim haklarını değerlendiren Özdemir, özellikle tip 1 diyabetli çocukların ve yetişkinlerin bu süreçte izleyebilecekleri hukuki yol haritasını anlattı.

Söyleşi, katılımcıların sorularının yanıtlandığı soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı