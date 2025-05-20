Düzce Üniversitesi ve Maribor Üniversitesi'nden Küresel Isınma Araştırması

Düzce Üniversitesi ve Slovenya Maribor Üniversitesi iş birliği ile küresel ısınmanın bal arıları üzerine etkisi araştırılıyor.

Arıcılığın geleceği için Türkiye ile Slovenya iş birliği yapıyor. Yapılan araştırma projesi, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye layık görüldü. Türkiye'den Düzce Üniversitesi, Slovenya'dan Maribor Üniversitesi iş birliği ile gerçekleştirilen projede Türkiye ayağı Prof. Dr. Meral Kekeçoğlu, Slovenya ayağı ise Prof. Dr. Ales Gregorc tarafından yürütülecek.

Küresel ısınma ve iklim değişimi sürdürülebilir arıcılığı etkileyen önemli sorunlardan biri olarak görülüyor. Bu sorun yalnızca Türkiye için değil, aynı zamanda tüm dünyanın problemi olarak gündemdeki yerini koruyor. Bu kapsamda küresel ısınmanın bal arıları üzerine etkisinin araştırılması için iki ülkenin iş birliği yapması kararlaştırıldı.

Çalışmanın amacı

Prof. Dr. Meral Kekeçoğlu, "Uzun vadede küresel ısınma ile birlikte ozon tabası zarar görecek, bunula birlikte ultraviyole ışınları yeryüzüne ulaşabilecektir. Laboratuvar ölçeğinde bu senaryo oluşturularak farklı arı ırklarının bu durumdan davranışsal olarak nasıl etkilendiği yapay zeka destekli görüntü işleme sistemiyle ortaya konacaktır. Aynı zamanda küresel ısınmaya bağlı yeryüzüne ulaşacak ultraviyole ışınlarının genetik ve oksidatif stres parametreleri bakımından etkileri de belirlenecektir" ifadelerini kullandı.

Projenin ilk etap çalışmaları tamamlandı

Projenin ilk etap çalışmalarının tamamlandığını ve Anadolu bal arısı üzerindeki etkilerinin ortaya konduğunu belirten Kekeçoğlu, "Projede Türkiye'de bulunan 5 ayrı arı ırkının ve Slovenya arı ırkının küresel ısınma karşısında sergileyeceği farklılık belirlenecek ve hangi ırkın daha dayanıklı olduğu ortaya konacak. Şimdiye kadar olan süreçte Anadolu bal arısı çalışıldı ve sonuçlar alındı. Kısa vadede küresel ısınma senaryosunda arılar için korkulacak bir durum olmadığı ortaya kondu. Anadolu arı ırkı ultraviyole ışınlarına karşı adaptasyon sağlıyor ve zarar görmüyor. Türkiye'nin yerli ırkı UVB ışınlarının zararlı etkilerine karşı dayanıklı çıktı. Bundan sonraki süreçte farklı arı ırkları üzerindeki etkiler ve aynı zamanda arı hastalık ve zararlıları üzerindeki etkiler de ortaya konacak. Küresel ısınmanın arı ırklarına etkisi Türkiye'de, arı hastalıkları üzerindeki etkisi Slovenya'da çalışılacak" şeklinde konuştu. - DÜZCE