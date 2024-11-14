Düzce Üniversitesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden İş Birliği Protokolü

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi arasında akademik iş birliği protokolü imzalandı.

Düzce Üniversitesi ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi arasında ortak alanlarda yürütülmek üzere, akademik bağlantıların güçlendirilmesi, karşılıklı iş birliği ve bilimsel araştırmaların geliştirilmesi amacıyla Akademik ve Bilimsel İş Birliği Protokolü imzalandı. Rektörlük makamında imzalanan protokolü; Prof. Dr. Nedim Sözbir ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi adına ise Rektör Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu imzaladı. Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, üniversiteler arasında ortak proje ve çalışmaların bilim için gerekliliğine dikkat çekerek, İmzalanan protokol kapsamında gerçekleştirilecek faaliyet ve etkinliklerin, her iki üniversite adına da hayırlı ve verimli olmasını temenni etti. - DÜZCE