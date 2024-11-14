Üye Girişi
Haberler

Düzce Üniversitesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden İş Birliği Protokolü

Düzce Üniversitesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden İş Birliği Protokolü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Üniversitesi ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi arasında akademik iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, bilimsel araştırmaların geliştirilmesi ve karşılıklı iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla oluşturuldu.

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi arasında akademik iş birliği protokolü imzalandı.

Düzce Üniversitesi ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi arasında ortak alanlarda yürütülmek üzere, akademik bağlantıların güçlendirilmesi, karşılıklı iş birliği ve bilimsel araştırmaların geliştirilmesi amacıyla Akademik ve Bilimsel İş Birliği Protokolü imzalandı. Rektörlük makamında imzalanan protokolü; Prof. Dr. Nedim Sözbir ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi adına ise Rektör Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu imzaladı. Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, üniversiteler arasında ortak proje ve çalışmaların bilim için gerekliliğine dikkat çekerek, İmzalanan protokol kapsamında gerçekleştirilecek faaliyet ve etkinliklerin, her iki üniversite adına da hayırlı ve verimli olmasını temenni etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
9. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girdi! O suç artık ön ödeme kapsamında

 İstanbul Yenikapı metro istasyonunda yangın paniği

Metroda yangın! İstasyon kapatıldı, yolcular tahliye edildi

 AK Parti kurucusu Hüseyin Çelik'ten Atatürk için skandal 'diktatör' çıkışı

AK Parti kurucusundan canlı yayında skandal Atatürk çıkışı
Kartlı ödemelerde yeni nesil yazarkasa zorunluluğu yarın başlıyor

Kartlı ödemelerde yeni dönem başlıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

ALTIN YÜKSELECEK Mİ? Altın ne zaman yükselecek? Türkiye maçı ne zaman? Türkiye Galler maçı saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Galler maç bileti kaç TL? Seren Fosforoğlu kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Seren Fosforoğlu kaç yaşında, nereli? Seren Fosforoğlu biyografisi! MÜGE ANLI ATV CANLI YAYIN | 14 Kasım Müge Anlı'da neler oldu? Eren Dinkçi kimdir? Eren Dinkçi kaç yaşında, nereli? Son dakika! Yenikapı metro istasyonu kapatıldı mı? 9. Yargı Paketi çıktı mı, TBMM'den geçti mi? 9. Yargı Paketi maddeleri nedir, denetimli serbestlik var mı 2024? SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH EKRANI! Sözleşmeli öğretmenlik tercihi nasıl, nereden yapılır? Altın neden düşüyor? 14 Kasım altın piyasası ne durumda? Yenikapı metrosunda yangın mı çıktı, seferler iptal mi? Yenikapı metrosunda nasıl yangın çıktı? Sözleşmeli öğretmenlik tercih ekranı açıldı mı? MEB 20 bin öğretmen ataması tercihleri başladı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.