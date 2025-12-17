Haberler

Nitelikli insan kaynağının yetişmesi katkı sağlayacak

Nitelikli insan kaynağının yetişmesi katkı sağlayacak
Düzce Üniversitesi Turizm Fakültesi ile Akçakoca Süha Güven Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında, turizm alanında nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi amacıyla eğitim iş birliği protokolü imzalandı.

Düzce Üniversitesi Turizm Fakültesi ile Akçakoca Süha Güven Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında, turizm alanında nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla Eğitim İş Birliği Protokolü imzalandı.

Akçakoca Süha Güven Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ev sahipliğinde gerçekleşen tören öncesinde, Düzce Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Kara, Dekan Yardımcısı ve Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erkan Taşkıran, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Arif Güngör ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Hatice Kavuncuoğlu'ndan oluşan Fakülte Yönetimi, Lise Müdürü Suzan Çakır, Müdür Yardımcısı Verda Arslan ve Almanca Öğretmeni Ali Semih Demirci eşliğinde okulun mutfak atölyesi ve sınıflarında incelemelerde bulunarak uygulamalı eğitim alanları hakkında bilgi aldı. Öğrencilerin mesleki eğitim süreçleri yerinde değerlendirildi.

Oğuz Kara ve Suzan Çakır tarafından imzalanan protokol kapsamında; ortaöğretim ve yükseköğretim düzeyinde eğitim alan öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, akademik ve uygulamalı eğitim faaliyetlerinin desteklenmesi, kariyer planlamalarına katkı sunulması ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Protokol çerçevesinde, lise öğrencilerinin fakültenin akademik ve uygulama imkanlarından yararlanması, fakülte akademisyenlerinin lise düzeyinde mesleki bilgilendirme, seminer ve eğitim faaliyetlerine katkı sunması planlanıyor. Ayrıca öğrencilere yönelik uygulamalı eğitim, rehberlik ve üniversiteye geçiş sürecine destek sağlayacak çalışmaların hayata geçirilmesi öngörülüyor.

Eğitim iş birliği protokolünün, turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu donanımlı insan kaynağının yetiştirilmesine önemli katkılar sunması beklenirken, iki kurum arasındaki iş birliğinin önümüzdeki dönemde ortak projelerle daha da güçlendirilmesi hedefleniyor. - DÜZCE

