Üye Girişi
Haberler

Düzce Üniversitesi ve Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü İş Birliği Toplantısı Gerçekleştirildi

Güncelleme:

Düzce Üniversitesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü arasındaki iş birliğini geliştirmek amacıyla toplantı düzenlendi. Toplantıda, mevcut iş birliklerinde yaşanan sorunlar ve yeni iş birlikleri ihtiyaçları konuşuldu.

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü arasındaki iş birliğini daha da geliştirmek amacıyla toplantı gerçekleştirildi.

Rektörlük Çalıştay Salonu'nda ki programa; Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdür vekili Sezgin Küçüktepe, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şule Çeviker Ay, ilgili müdürler ile öğretim üyeleri katıldı.

Doç. Dr. Şule Çeviker Ay tarafından tanışma ve iş birlikleri gerçekleştirmek için organize edilen toplantıda, Aile ve Sosyal Hizmet Müdürlüğü'nün çalışma alanlarını tanıtmasının ardından, mevcut iş birliklerinde yaşanan sorunlar, yeni iş birlikleri ihtiyacı ve nelerin yapılabileceği konuşuldu.

Toplantıda; Eğitim Fakültesi ve İl Müdürlüğü iş birliğiyle Çocuk Hakları Kongresi düzenlenmesi, yaşlı bakımı becerileri verilerek işsiz kadınlara istihdam sağlayacak proje planlanması, çocuk evlerindeki çocuklar için düşünme becerileri, spor, robotik gibi eğitimleri içeren ilgi, hobi, mesleki farkındalık geliştirici projeler ya da eğitimler yapılması. Evde bakım alan ve verenlere yönelik tükenmişlik, öfke kontrolü, yara bakımı gibi konularda eğitimlerin düzenlenmesi, İl Müdürlüğü personeline yönelik hizmet içi eğitimlerin ya da lisansüstü eğitimlerin ve öğrencilerin ders uygulamalarında karşılaştıkları sorunların projeler ve protokoller yoluyla çözülmesi ve bu konuda Bakanlıktan görüş-destek alınması. Evde bakım verenlerle ilgili tükenmişlik araştırmasının yapılması gibi konularda iş birliği hedeflendi.

Gündeme gelen konuların bir protokole bağlı olarak yürütülmesi, iki kurum arasında protokolün uygulanması ve hızlı çalışmanın sağlanması amacıyla koordinasyon kurulunun oluşturulması da önerildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Düzce Üniversitesi İlhan Genç Rektör Eğitim Yerel Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Sağlık ocağı cumartesi günü açık mı? Borsa hafta sonu açık mı, kapalı mı? Hafta sonu borsa kapalı mı? Hafta sonu borsa açık mı? Hafta sonu hisse senedi alınır mı? MNG kargo Cumartesi açık mı? MNG kargo Cumartesi günü dağıtım yapıyor mu, saat kaça kadar dağıtım yapıyor? Garanti Bankası cumartesi açık mı, hangi şubeler açık? Galatasaray Sparta Prag maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Galatasaray Sparta Prag ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Falda bebek görmek ne anlama gelir? Falda bebek görmek ne demek? Kahve falında bebek görmek iyi midir, kötü müdür? Rüyada şeker görmek ne anlama gelir? Rüyada toz şeker görmek, rüyada bayram şekeri görmek, rüyada kesme şeker görmek nedir? Falda baykuş görmek ne anlama gelir? Falda baykuş görmek ne demek? Kahve falında baykuş görmek iyi midir, kötü müdür? Kuyumcular Cumartesi açık mı? Hafta sonu kuyumcular açık mı, saat kaça kadar açık? Kuyumcu çalışma saatleri 2024! Al-Musrati kimdir? Al-Musrati mevkisi ne, bonservisi ne kadar? Rüyada ördek görmek ne anlama gelir? Rüyada beyaz ördek görmek, uçan ördek görmek nedir? Rüyada ördek yakalamak ne demek? Rüyada ördek görmek ne anlama gelir? Rüyada beyaz ördek görmek, uçan ördek görmek nedir? Rüyada ördek yakalamak ne demek? Rüyada gülmek ne anlama gelir? Rüyada kahkaha atmak ne demektir? Rüyada tebessüm ile gülmek, kahkaha ile uyanmak ne anlama gelir? Aras Kargo cumartesi açık mı? Aras Kargo çalışma günleri 10 Şubat 2024 Rüyada ağlamak ne demektir? Rüyada çok ağlamak ne anlama gelir? Rüyada hıçkırarak ağlamak, sevinçten ağlamak
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title