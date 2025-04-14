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Düzce Üniversitesi Rektörü Nedim Sözbir Letonya'da Avrupa Üniversiteler Birliği Toplantısına Katıldı

Düzce Üniversitesi Rektörü Nedim Sözbir Letonya'da Avrupa Üniversiteler Birliği Toplantısına Katıldı
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Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen Avrupa Üniversiteler Birliği genel kurul toplantısına katıldı. Toplantıda Avrupa yükseköğretiminin geleceğine dair politikalar ele alındı ve iş birliğini güçlendirmek için verimli görüşmeler gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) genel kurul toplantısına katıldı.

Düzce Üniversitesi'nin de tam üye olduğu Avrupa Üniversiteler Birliği, genel kurul toplantısını bu yıl Latvia Üniversitesi'nde gerçekleştirdi. Toplantıya Avrupa ve ülkemizden birçok üniversite katıldı. Düzce Üniversitesi'ni Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir'in temsil ettiği programda, Avrupa yükseköğretiminin geleceğine yönelik politikalar ele alındı. Küresel iş birliğini güçlendirmek için verimli görüşmeler de gerçekleştirildi. Toplantının üniversiteler arası iş birliği ve ortak çalışma kültürüne önemli katkılar sunduğunu belirten Rektör Sözbir, organizasyona ev sahipliği yapan EUA Başkanı Prof. Dr. Josep M. Garrell'e teşekkür etti.

Letonya programı kapsamında Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Düzce Üniversitesi'nin iş birliği yaptığı üniversitelerden Riga Teknik Üniversitesi'ni de ziyaret etti. Ziyarette, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk de yer aldı. Ziyarette, öğretim üyesi ve öğrenci değişim programları ile ortak projeler başta olmak üzere akademi alanında önemli görüşmeler gerçekleştirildi.

Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Letonya'nın başkenti Riga'da, Türkiye Cumhuriyeti Riga Büyükelçiliği'ni de ziyaret etti. Riga Büyükelçisi Şule Öztunç'la bir araya gelen Prof. Dr. Nedim Sözbir, ziyaret sonunda başarı ve iyi niyet temennilerini iletti. - DÜZCE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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