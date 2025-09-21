Düzce Üniversitesi'nden Sosyal Transkript Uygulaması

Düzce Üniversitesi Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü tarafından öğrencilerin yalnızca akademik başarılarını değil, aynı zamanda sosyal, kültürel ve gönüllülük temelli katkılarını da görünür kılmak amacıyla Sosyal Transkript Uygulaması (STS) başlatıldı. Sosyal Transkript Uygulaması ile öğrencilerin toplumsal katkı, sosyal sorumluluk ve kişisel gelişim alanlarındaki faaliyetleri, resmi ve doğrulanabilir bir belgeyle kayıt altına alınarak mezuniyet sürecinde akademik transkripte ek olarak sunulacak.

STS üzerinden yürütülecek uygulama kapsamında öğrenciler, toplumsal katkı, gönüllülük, proje çalışmaları, etkinlik katılımları gibi faaliyetlerine ilişkin kanıt belgelerini (katılım belgeleri, sertifikalar, proje raporları vb.) sisteme yükleyerek başvuru yapabilecek. Başvurular, yılda iki kez gerçekleştirilecek değerlendirme dönemlerinde, ilgili akademik birimlerde oluşturulan en az üç kişilik komisyonlar tarafından incelenecek. Uygun bulunan kazanımlar sistemde merkezi olarak kaydedilecek ve mezuniyet sırasında doğrulanmış Sosyal Transkript Belgesi olarak düzenlenecek.

Dijital altyapıya sahip olan STS; veri standardizasyonu, izlenebilirlik ve şeffaf doğrulama imkanları sayesinde hem kurumsal raporlama ve kalite güvencesi açısından hem de öğrenci mezuniyet belgelerinin güvenilirliği yönünden önemli avantajlar sunarken, mezunların ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığını artırmayı hedefliyor.

Öğrencilere akademik başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel ve gönüllülük alanlarındaki etkinliklerini belgeleyebilme ve bu belgeleri akademik ya da sektörel başvurularda kullanabilme imkanının yanı sıra öğrencilerin bu tür faaliyetlere daha fazla katılım göstermeleri yönünde motive olmalarını da destekliyor. - DÜZCE