Düzce Üniversitesi'nde Yurt Dışında Kariyer Fırsatları Semineri

Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen 'Kariyerin Sınırları Yok: Yurt Dışında Kariyer Fırsatları' başlıklı program gerçekleştirildi.

Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi Yavuz Sultan Selim Amfisi'nde ki etkinliğe konuşmacı olarak katılan Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Bulut, öğrencilere yurt dışında eğitim ve kariyer imkanları hakkında kapsamlı bilgiler aktardı. Murat Bulut, kendi akademik ve profesyonel deneyimlerinden yola çıkarak uluslararası kariyer planlaması sürecinde dikkat edilmesi gereken konulara değindi. Konuşmasında, yurt dışına gitmek isteyen öğrencilerin yabancı dil eksikliği nedeniyle endişe duymamaları gerektiğini vurgulayan Bulut, bu sürecin zamanla geliştirilebileceğini ve önemli olanın hedefe yönelik kararlılıkla hareket etmek olduğunu ifade etti. Yüksek lisans eğitimi amacıyla yurt dışına gitmenin, kariyer açısından güçlü bir başlangıç oluşturduğunu belirten Bulut, öğrencilerin çalışmak istedikleri sektörleri önceden belirleyerek bu alanlarda öne çıkan ülkeleri tercih etmelerinin önemine dikkat çekti. Birden fazla ülkede eğitim alıp çalışma fırsatı bulduğunu belirten Bulut, yurt dışında yaşamın kültürel farklılıklara uyum sağlama, yeni bir çevreye alışma ve aileden uzak kalma gibi çeşitli zorluklar içerdiğini ancak bu sürecin kişisel gelişim, özgüven ve mesleki bakımdan büyük katkılar sunduğunu ifade etti.

Etkinlik sonunda öğrenciler, Doç. Dr. Murat Bulut'a yönelttikleri sorularla yurt dışında eğitim ve kariyer planlamalarına ilişkin merak ettikleri konularda bilgi alma fırsatı buldu.

Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen bu tür etkinliklerin, öğrencilerin vizyonlarını genişletmelerine, uluslararası fırsatları tanımalarına ve geleceğe yönelik kariyer planlarını şekillendirmelerine önemli katkı sunduğu vurgulandı. - DÜZCE