Haberler

Düzce Üniversitesi'nde Yurt Dışında Kariyer Fırsatları Semineri

Düzce Üniversitesi'nde Yurt Dışında Kariyer Fırsatları Semineri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme Merkezi tarafından düzenlenen seminere katılan Doç. Dr. Murat Bulut, öğrencilere yurtdışında kariyer ve eğitim fırsatları hakkında bilgi verdi, endişeleri azaltmak için yabancı dil eksikliğinin üstesinden gelebileceğini vurguladı.

Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen 'Kariyerin Sınırları Yok: Yurt Dışında Kariyer Fırsatları' başlıklı program gerçekleştirildi.

Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi Yavuz Sultan Selim Amfisi'nde ki etkinliğe konuşmacı olarak katılan Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Bulut, öğrencilere yurt dışında eğitim ve kariyer imkanları hakkında kapsamlı bilgiler aktardı. Murat Bulut, kendi akademik ve profesyonel deneyimlerinden yola çıkarak uluslararası kariyer planlaması sürecinde dikkat edilmesi gereken konulara değindi. Konuşmasında, yurt dışına gitmek isteyen öğrencilerin yabancı dil eksikliği nedeniyle endişe duymamaları gerektiğini vurgulayan Bulut, bu sürecin zamanla geliştirilebileceğini ve önemli olanın hedefe yönelik kararlılıkla hareket etmek olduğunu ifade etti. Yüksek lisans eğitimi amacıyla yurt dışına gitmenin, kariyer açısından güçlü bir başlangıç oluşturduğunu belirten Bulut, öğrencilerin çalışmak istedikleri sektörleri önceden belirleyerek bu alanlarda öne çıkan ülkeleri tercih etmelerinin önemine dikkat çekti. Birden fazla ülkede eğitim alıp çalışma fırsatı bulduğunu belirten Bulut, yurt dışında yaşamın kültürel farklılıklara uyum sağlama, yeni bir çevreye alışma ve aileden uzak kalma gibi çeşitli zorluklar içerdiğini ancak bu sürecin kişisel gelişim, özgüven ve mesleki bakımdan büyük katkılar sunduğunu ifade etti.

Etkinlik sonunda öğrenciler, Doç. Dr. Murat Bulut'a yönelttikleri sorularla yurt dışında eğitim ve kariyer planlamalarına ilişkin merak ettikleri konularda bilgi alma fırsatı buldu.

Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen bu tür etkinliklerin, öğrencilerin vizyonlarını genişletmelerine, uluslararası fırsatları tanımalarına ve geleceğe yönelik kariyer planlarını şekillendirmelerine önemli katkı sunduğu vurgulandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İsrail'de Mehmetçik korkusu! 'Kabus' manşetleri atmaya başladılar

İsrail'de Mehmetçik korkusu! Atılan manşete bakın
YSK kararını verdi: CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak

YSK acil toplantıda CHP il kongresiyle ilgili kararını verdi
Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında bomba diyalog

Fotoğraf karesi de aralarında geçen diyalog da bomba
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin rezervleri koza dönüştürdü, ABD ve Avrupa diken üstünde! Etkisi piyasaları sarsacak

ABD ve Avrupa diken üstünde! Çin'in elindeki koz dünyayı sarsacak
Fatih Terim'den milli yıldızımıza büyük övgü: Daha yeteneklisi yok

Terim'den milli yıldızımıza büyük övgü: Daha yeteneklisi yok
Sadettin Saran'dan Aziz Yıldırım'a flaş çağrı

Saran'dan Aziz Yıldırım'a flaş çağrı
Birce Akalay test sonucunu maçta öğrendi

Test sonucunu maçta öğrendi! Kulise kapandı
Çin rezervleri koza dönüştürdü, ABD ve Avrupa diken üstünde! Etkisi piyasaları sarsacak

ABD ve Avrupa diken üstünde! Çin'in elindeki koz dünyayı sarsacak
Serdal Adalı'dan olay sözler: Fenerbahçe ancak formasını alır

Serdal Adalı'dan olay sözler: Fenerbahçe ancak formasını alır
Gülben Ergen, ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi

Gülben Ergen ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Büyük sürpriz! Aboubakar'ın yeni adresi belli oldu

İmzayı atması an meselesi! Yeni takımı çok sürpriz
Kaza değil cinayet! İşte Mevlüt Hoca'yı hayattan koparan aracın hızı

Kaza değil cinayet! İşte Mevlüt Hoca'yı hayattan koparan aracın hızı
Taraftarlar heyecanlı! Fenerbahçe iki bomba birden patlatacak

Fenerbahçe iki bomba birden patlatacak
Sırrı Sakık: Mustafa Kemal Atatürk'e olan saygım sonsuzdur

O sözlerle Atatürk'ü mü hedef aldı? Sakık'tan ezber bozan çıkış
Havadaki uçağın kabininde yangın çıktı

Havadaki uçakta büyük panik! Kabini bir anda alevler sardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.