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Düzce Üniversitesi'nde tarım ve kariyer programı düzenlendi

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Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi ile Ziraat Fakültesi tarafından düzenlenen 'Kariyer Girişimindeki Şansım: Tarım Hep var Olacak-II' adlı program gerçekleştirildi. Programda tarım sektörüne katkıları konuşuldu.

Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi ile Ziraat Fakültesi tarafından düzenlenen "Kariyer Girişimindeki Şansım: Tarım Hep var Olacak-II" adlı program gerçekleştirildi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu'nda programı yöneten Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Yazlık, "Sevgili öğrencilerimiz, sizden beklenen her zaman dinamizmdir. Kendi fikirlerinizi üretmeniz, kendi projelerinizi ortaya koyabilmeniz oldukça önemlidir" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı ve Araştırmaları Daire Başkanı Dr. Suat Kaymak ise programda Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün ülke tarımına katkıları konulu bir konferans gerçekleştirdi. Kaymak, kurumsal yapısı hakkında bilgi vererek tarımsal Ar-Ge'nin önemi, inovasyon programları, biyolojik mücadele, biyoteknik mücadele, bitki sağlığında biyoteknolojinin kullanımına yönelik çalışmalar ve bitki sağlığında İHA kullanımı, gençlere yönelik burs ve gönüllülük programları hakkında önemli bilgiler verdi. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü hedeflerini anlatan Kaymak, "Türkiye'nin en köklü, en büyük ve en yaygın Ar-Ge kurumlarından biridir. TAGEM olarak çevre dostu ve sürdürülebilir tarım sistemini güçlendirecek teknolojik ürünler geliştiriyoruz, dışa bağımlılığın önüne geçebilmek için yerli ve milli teknolojik sistemler geliştiriyoruz" dedi.

Program; Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aybike Ayfer Karadağ tarafından, Dr. Suat Kaymak'a ve Doç. Dr. Ayşe Yazlık'a teşekkür belgesi takdimiyle sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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