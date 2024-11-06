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Düzce Üniversitesi'nde Tahribatsız Muayene Eğitimi Düzenlendi

Düzce Üniversitesi'nde Tahribatsız Muayene Eğitimi Düzenlendi
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Düzce Üniversitesi Gümüşova Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen tahribatsız muayene eğitiminde öğrenciler, çeşitli muayene yöntemleri hakkında bilgi sahibi oldu ve mesleki motivasyon kazandı.

Düzce Üniversitesi Gümüşova Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen uygulamalı tahribatsız muayene eğitiminde öğrenciler mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik motivasyon kazandı.

Gümüşova Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda etkinliğe Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eren Yılmaz, özel bir firmanın Kalite Müdürü Mutlucan Giden ve Kalite İş Geliştirme Sorumlusu Mehtap Kaya'nın konuşmacı olarak yer aldığı programda, öğrencilere tahribatsız muayene yöntemlerinin kapsamlı bir şekilde tanıtıldı.

Tahribatsız muayene yöntemlerinin detaylı bir şekilde ele alındığı programda, bu yöntemlerin sanayide kullanımı ve kalite kontrol süreçleri hakkında bilgi verildi. Ultrasonik test, radyografik muayene, manyetik parçacık testi ve sıvı penetrant testi gibi birçok teknik ise uygulamalı olarak öğrencilere anlatıldı.

Tahribatsız muayene alanındaki iş ve staj imkanları hakkında önemli bilgilerin de verildiği konferansta Mutlucan Giden ve Mehtap Kaya, sektörün geleceği ve firmalarındaki kariyer imkanları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Uygulamalı Tahribatsız Muayene Eğitimi kapsamında, uzman akademisyenler ve sektör profesyonelleri ile bir araya gelerek sektördeki uygulamalara yönelik bilgi sahibi olma fırsatı yaşayan öğrenciler mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik motivasyon kazandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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