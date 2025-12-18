Haberler

Mevlana'yı anlamanın temelleri konferansı gerçekleştirildi

Mevlana'yı anlamanın temelleri konferansı gerçekleştirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat ve Sanat Tasarım Fakülteleri iş birliğinde 'Mevlana'yı Anlamanın Temelleri' programı gerçekleştirildi. Program, Türk tasavvuf müziği konseri ve Prof. Dr. İlhan Genç'in Mevlana üzerine verdiği konferansla devam etti.

Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi ile Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi iş birliğinde düzenlenen " Mevlana'yı Anlamanın Temelleri" adlı program, İstiklal Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Etkinlik, Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Haluk Yücel şefliğinde, Türk tasavvuf müziği seçme eserlerin seslendirilmesi ve ney konseri ile başladı. Türk Tasavvuf Müziği konseri ilgi ve beğeniyle takip edildi.

Program daha sonra Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç tarafından verilen " Mevlana'yı Anlamanın Temelleri" konulu konferansla devam etti.

Prof. Dr. İlhan Genç, konferansında; her çağın düşünürü olarak kabul edilen Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin doğumu, çocukluğu, eğitim hayatı, Suriye ve Anadolu'nun değişik şehirlerine yaptığı göçler ve Konya'ya olan yolcuğu, Şems-i Tebrizi ile tanışması, Mesnevi, Mesnevilik ve mevlevihaneler, eserleri ve eserlerinde aşk, akıl ve irade anlayışı gibi konulara değindi.

Mevlana'nın Moğol zulmünden kaçan ailesiyle Anadolu'ya göç ettiğini belirten İlhan Genç, O'nun, çocuk yaşta insanların yollarda, izlerde savrulduğunu, telef olduğunu gördüğünü, ölenin de öldürenin de insan olduğu gerçeğiyle yüzleştiğini sözlerine ekledi.

Gördüklerinin, Mevlana'nın; toplumun her kesimini, her milleti, her dini inançtaki kişileri kucaklayan fikir anlayışının ortaya çıkmasına sebep olduğuna işaret eden Genç, hayatının dönüm noktasının Şems-i Tebrizi ile tanışmasıyla başladığını dile getirdi. Bundan sonra şiirler yazdığını, Şems-i Tebrizi olmasa Mevlana'nın sadece müderris olarak kalacağını ifade etti.

Mevlana'ya Mesnevi'yi yazdıranın ise Hüsamettin Çelebi olduğunu belirten Prof. Dr. İlhan Genç, şiirin söylem gücüyle ifadeye, semanın görselliği ile ruhlara tesir ettiğini söyleyerek Mesnevi ve mevlevihaneler ile günümüze kadar düşüncelerini katılımcılarla paylaştı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
TÜRK-İŞ Başkanı ile görüşen Bakan Işıkhan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı

Sürpriz görüşme sonrası bakandan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Kamu yöneticilerine seyyanen 30 bin lira zam teklifi geri çekildi

Toplumda infiale yol açan zam teklifi tamamen rafa kalktı
Mahkeme, teğmenlerin kılıçlı yemin töreni için son sözü söyledi

Mahkeme, teğmenlerin kılıçlı yemin töreni için son sözü söyledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı

'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı
Yüzlerini eşarpla gizleyen anne-kız, girdikleri evlerden altın ve ziynet eşyası çaldı

Anne ve 18 yaşındaki kızının yaptığı rezilliğe bakar mısınız
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
Sörloth'u bekleyen Fenerbahçe sürpriz bir golcüyü daha radara aldı

Sörloth'u bekleyen Fenerbahçe'ye sürpriz bir golcü
'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı

'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı
Bakan Fidan'dan SDG'ye sert uyarı: Mutabakata uyun, sabrımız tükeniyor

Türkiye'nin sabrı taşmak üzere! Bakan Fidan'dan çok sert uyarı
Arda'ya büyük şok! Soyunma odasında neye uğradığını şaşırdı

Arda'ya büyük şok! Soyunma odasında neye uğradığını şaşırdı
Mehmet Akif Ersoy için olay iddia: Çakarlı aracıyla polis kontrolü yapmış

Mehmet Akif Ersoy çakarlı lüks aracıyla polis kontrolü yapmış
İtirafıyla Güllü'nün kızını tutuklatan Sultan'ın kapısını çalan tek bir kişi var

Güllü'nün kızını tutuklatan Sultan'ın kapısını çalan tek bir kişi var
Deprem bölgesine dev kaynak! Bakan Şimşek 'Tüm zamanların rekoru' diyerek duyurdu

Bakan Şimşek "Tüm zamanların rekoru" diyerek duyurdu
33 yaşındaki futbolcu sokak ortasında cinayete kurban gitti

33 yaşındaki futbolcu sokak ortasında öldürüldü
10 ünlüye uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

10 ünlüye operasyon! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında
Selena'nın Nazlı'sı evleniyor! İşte müstakbel eşi...

Selena'nın Nazlı'sı evleniyor! İşte müstakbel eşi...
title