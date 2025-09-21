Düzce Üniversitesi'nde Manevi Değerler Üzerine Etkinlik

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü ve Bilim İletişimi Ofisi tarafından düzenlenen "Kampüs Ötesi Buluşma: Müslüman Türk Ailesinde Manevi Değerler" adlı Bilim Kafe etkinliği gerçekleştirildi. Davetli konuşmacı Dr. Esma Çetin, ailelerin çocuklarını yetiştirme görevini televizyon ve sosyal medyaya bıraktığına dikkat çekti.

Düzce Üniversitesi Turizm Fakültesi Uygulama Birimi Akçakoca Ömer Ağalar ve Hacı Şakirler Konağı'ndaki programa; Düzce Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Kara, Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Arif Güngör, Düzce Müftüsü Osman Aydın, İlçe Müftüsü Ahmet Kuru, üniversite koordinatörleri, daire başkanları, akademik ve idari personeli ile Akçakoca halkı katılım gösterdi.

Bilimin toplumla buluşması, üniversitelerde üretilen bilginin toplumda anlaşılır ve erişilebilir hale gelmesi amacıyla, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) öncülüğünde hayata geçirilen ve Düzce Üniversitesi tarafından belirli aralıklarla düzenlenen "Bilim Kafe" etkinliği bu kez Akçakoca'da gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi sınırları aştı

2025 yılının Aile Yılı ilan edilmesi kapsamında gerçekleştirilen etkinliğin açılış konuşmasını Düzce Üniversitesi Toplumsal Katkı Koordinatörü Doç. Dr. Hande Bulut yaptı. Düzce Üniversitesi'nin sınırlarını aşarak kampüs ötesi buluşmalara imza attığını belirten Doç. Dr. Hande Bulut, bu buluşmada kökleri geçmişe, dalları ise geleceğe uzanan ailenin konuşulacağını ifade etti. Ailenin; annenin sabrı, babanın duası, dedenin nasihati, birlik ve toplum olmanın en güzel örneği olduğuna işaret eden Bulut, değerlerimizi yaşatmak ve geleceğe taşımak için burada olduklarını söyledi.

Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Kara, Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü'nün önderliğinde gerçekleştirilen kampüs ötesi buluşmaların üniversite ile toplumu bir araya getirdiğini ifade ederek verimli bir etkinlik temennisinde bulundu.

"Bizi biz yapan değerleri gelecek nesillere aktarmalıyız"

Davetli konuşmacı Düzce Üniversitesi Öğr. Üyesi Dr. Esma Çetin ise, "Kampüs Ötesi Buluşma: Müslüman Türk Ailesinde Manevi Değerler" başlıklı sunumu ile halka bir araya geldi. Son yıllarda yanlış yetiştirilen çocukların suça bulaşma oranında yükselme olduğunu dile getiren Dr. Esma Çetin, yakın zamanda yapılan ve internet kullanımıyla manevi değerler arasındaki ilişkinin konu edildiği araştırmada, sosyal medya kullanımının bir saatin altında olan bireylerin manevi değerlerinin yüksek olduğu, dört saat üstü olan bireylerde merhamet, acıma, yardım gibi değerlerin minimum seviyeye indiği tespitlerini paylaştı.

Osmanlı Devleti'nin kurduğu vakıf medeniyetinden örnekler veren Çetin, çocuklara meyve yedirilmesi vakfı, nehir kenarına sedir ağacı dikme vakfı, yaz günlerinde soğuk su dağıtma vakfı, tohum saklama vakfı gibi oluşumların incelikli ve zarif bir neslin nereden geldiğini gösterdiğini vurguladı.

Günümüzde ailelerin çocukları yetiştirme görevini televizyon ve sosyal medyaya bıraktığına dikkat çeken Esma Çetin, güzel ahlakla çocukları korumayı ve bizi biz yapan değerleri gelecek nesillere aktarmayı olmazsa olmaz olarak nitelendirdi.

Etkinliğin sonunda konuşma gerçekleştiren Düzce İl Müftüsü Osman Aydın, Akçakoca'da ailenin huzuru ve geleceğiyle ilgili programın düzenlenmesinden dolayı Düzce Üniversitesi'ne teşekkür ederek, Turizm Fakültesi Uygulama Birimi Ömer Ağalar ve Hacı Şakirler Konağı'nın Akçakoca için önemine vurgu yaptı. - DÜZCE