Düzce Üniversitesi'nde Kalite Semineri Gerçekleştirildi

Düzce Üniversitesi Kalite Topluluğu tarafından düzenlenen "Kalitenin Sektördeki Gücü" adlı seminer gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Konferans Salonu'nda ki programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, "Öğrencilerimizin kişisel gelişimi ve Üniversitemizin kalitesini arttırmak için kaliteyi önemsiyoruz. Kaliteli eğitim, kaliteye önem veren nitelikli akademisyenlerle yapılır. Katma değerli projeler de bu anlayışla üretilir" şeklinde konuşarak öğrencilere yeniliklere açık olmalarını tavsiye etti.

Programın davetli konuşmacısı KalDer Başkanı Yılmaz Bayraktar, derneğin amaç ve değerleri, Ulusal Kalite Hareketi, eğitim, etkinlikler ve Efo modelleri gibi konulara değindi. 1990 yılında 7 üye tarafından kurulan derneğin eğitim ve etkinliklerini günümüze kadar devam ettirdiğini belirten Bayraktar, "Mükemmellik faktörünü yaşam biçimine dönüştüren bireyler yetiştirmek çok önemli. Ülkemizin uluslararası rekabet gücünü arttırmayı hedeflemekteyiz. Sevgili gençler, farklı diller öğrenin, öğrenim hayatınızda sertifikalar edinmeye çalışın, sadece alanınızda değil hukuksal alanda da kendinizi geliştirin" ifadelerini kullandı.

İMES OSB Mükemmeliyet Merkezi Genel Müdürü Yük. Müh. Deniz Aygan yaptığı konuşmada, "20 yıllık sanayi tecrübesinden sonra Mükemmeliyet Merkez Müdürlüğü görevini yürütüyorum. Bu merkezde en önemli görevimiz eğitim. Amacımız, mühendislerimizi geliştirmek, istihdam edilmemiş çalışanları eğiterek iş hayatına atılmalarını sağlamaktır. 21. yüzyılda sanayiciler; dijital ve teknolojik yeniliklere açık, yapay zeka gibi programları kullanabilen, çevresel ve sosyal konulara duyarlı genç mühendisleri beklemektedir" dedi.

Programın diğer konuşmacısı yazılım firması kurucu ortağı Arif Akay, bir işletmenin başarısını belirleyen en önemli unsurlardan birinin kalite olduğunu dile getirerek, "Kalite maliyeti düşürür ve verimliliği arttırır. Ardından müşteri memnuniyetini getirir. Zamandan tasarruf ve mükemmel sonuçlar elde etmemizi sağlar. Düşünen, fikirleri olan ve fikirlerini beyan etmekten çekinmeyen genç ekip arkadaşlarıyla çalışmak istiyoruz" diye konuştu.

Programın son konuşmacısı Eğitmen ve Danışman Bahadır Atmaca ise konuşmasında "Bir ürünün kalitesi bitiş aşamasında değil, üretim aşamasında sağlanmalıdır. Bir ürünün atığı üretim alanında nelerin yanlış gittiğini anlatır. Problem nerede çıkıyorsa kaynağında çözmeye çalışmalıyız. Bizlerden sonra geleceğimiz sizlersiniz. Yaşayarak öğrenilen şeyler var. Bunları ailenizden, hocalarınızdan ve yöneticilerinizden öğrenmeye çaba göstermelisiniz" sözleriyle programa katkı sağladı.

"Kalitenin Sektördeki Gücü" adlı program, plaket takdiminin ardından sona erdi. - DÜZCE