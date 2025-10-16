Düzce Üniversitesi'nde Erasmus Days Etkinliği Yoğun İlgiyle Gerçekleşti

Düzce Üniversitesi Uluslararası Ofis Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen Erasmus Days başlıklı program yoğun katılımla gerçekleştirildi.

İstiklal Konferans Salonu'nda Programa; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk, Uluslararası Ofis Koordinatörü Doç. Dr. Sibel Bayram, akademisyenler, Erasmus programı kapsamında ülkemize gelen yabancı uyruklu ve Türk uyruklu birçok öğrenci katıldı.

Uluslararası Ofis Koordinatörü Doç. Dr. Sibel Bayram, Erasmus Days etkinliğinin, Avrupa genelinde her yıl Ekim ayında eş zamanlı olarak kutlandığını belirtti. Erasmus+ programının yalnızca bir öğrenim hareketliliği değil, aynı zamanda kültürler arası etkileşimi ve anlayışı destekleyen çok yönlü bir program olduğunun altını çizen Sibel Bayram, etkinliğin farklı kültürlerden gelen öğrencilerin bir araya gelerek hem birbirlerini tanımalarını hem de kendi ülkelerini tanıtma fırsatı bulmalarını sağladığını ifade etti. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk ise farklı ülkelerden gelen öğrencilerin deneyimlerini paylaşmalarının önemli bir kazanım olduğunu söyleyerek, tüm katılımcılara verimli ve keyifli bir gün geçirmeleri temennisinde bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından program, Erasmus öğrencilerinin ülkelerini tanıttıkları sunumlarla devam etti. İspanya ve Pakistan'dan Düzce Üniversitesi'ne gelen öğrenciler, ülkelerinin tarihi, kültürel yapısı, doğal güzellikleri, dünyaca ünlü sporcuları, geleneksel yemekleri ve müzikleri hakkında kapsamlı bilgiler sundu.

Geçtiğimiz yıl Erasmus programı ile Polonya'dan Düzce Üniversitesi'ne gelen öğrenciler ise hazırladığı video gösteriminde, Türkiye'de ve Düzce'de geçirdikleri zamanı anlatarak, Türk kültürünü, misafirperverliği ve yöresel lezzetleri ne kadar sevdiklerini dile getirdiler. Düzce Üniversitesi ailesine teşekkürlerini ileten öğrenciler, bu deneyimin hayatları boyunca unutamayacakları hatıralardan biri olduğunu belirtti. Etkinliğin en renkli bölümlerinden biri ise İspanyol öğrenciler tarafından düzenlenen telaffuz yarışması oldu. Türk öğrencilerin İspanyolca kelimeleri doğru telaffuz etmeye çalıştıkları yarışma, salonda neşeli ve eğlenceli anlara sahne oldu.

Erasmus Days etkinliği, farklı kültürlerin bir araya geldiği, bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı, dolu dolu bir gün olarak hafızalarda yer aldı. - DÜZCE