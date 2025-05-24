Düzce Üniversitesi'nde 'Çocuklar Gülerse Dünya Güler' Etkinliği

Düzce Üniversitesi'nde 'Çocuklar Gülerse Dünya Güler' Etkinliği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen eğitici materyal sergisi ve müzikli gösteri etkinliği, yoğun katılımla gerçekleşti. Öğrencilerin hazırladığı gösteriler, minik davetlilerden büyük beğeni topladı.

Düzce Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı tarafından düzenlenen "Çocuklar Gülerse Dünya Güler" başlıklı eğitici materyal sergisi ve müzikli gösteri etkinliği coşkulu bir katılımla gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Konferans Salonu'nda Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri tarafından hazırlanan eğitici materyallerin yer aldığı sergi açılışına; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Serap Bayram, Çocuk Gelişimi Programı öğretim elemanları, öğrenciler ve Düzce'deki çeşitli anaokullarından öğretmenler ve çok sayıda minik öğrenci katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Çocuk Gelişimi Programı Başkanı Öğr. Gör. Yağmur Başaran, etkinliğin sevgiyle ve emekle hazırlanmasında katkısı olan tüm öğrencilere ve katılım gösteren misafirlere teşekkür ederek, çocuklar gülerse dünya güler vurgusuyla konuşmasını tamamladı.

Açılış konuşmasının ardından program, öğrenciler tarafından hazırlanan ve minik davetlilerin büyük beğenisini kazanan müzikli gösterilerle devam etti. Elma Kurdu gösterisiyle sahneye renkli bir giriş yapan öğrenciler, kaybolan elmaların peşindeki elma kurdunun hikayesini şarkılar eşliğinde canlandırarak izleyicilere neşeli anlar yaşattı. Ardından sahnelenen Çekirdeksiz Domates gösterisi, meyve ve sebzeler üzerinden çocuklara farkındalık kazandırmayı hedefledi.

Çocukların gelişimini destekleyici içerilerle öne çıkan gösteriler, eğitici ve eğlenceli içeriğiyle iz bıraktı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Ve Meclis'e geldi! Trafik cezaları sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste

Cezalar sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste
PKK'nın fesih kararını tanımadılar: Silahlı mücadeleyi sürdüreceğiz

PKK'nın fesih kararını tanımadılar: Silahlı mücadeleyi sürdüreceğiz
İnternet alışverişinde yeni dönem! İki önemli değişiklik yapıldı

İnternet alışverişinde yeni dönem! İki önemli değişiklik yapıldı
Uzak Şehir dizi ekibine büyük şok: Artık ilçemizde istemiyoruz

Uzak Şehir dizi ekibine büyük şok: Artık ilçemizde istemiyoruz
Özel'e hedef gösterdiği Fatih Belediye Başkanı Turan'dan yanıt: Hemen bugün açıklasın

Özel'e hedef gösterdiği Belediye Başkanı'ndan yanıt: Bugün açıklasın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Adile' filminde Kemal Sunal'ı canlandıracak isim belli oldu!

'Adile' filminde Kemal Sunal'ı canlandıracak isim belli oldu!
Trump'ın başkanlık varisinden sürpriz çıkış: ABD'nin hakimiyet dönemi sona erdi

Trump'ın varisinden sürpriz çıkış: ABD'nin hakimiyet dönemi sona erdi
Yönetimin tek bir dileği var! Mourinho Ali Koç'a kararını iletti

Mourinho Ali Koç'a son kararını iletti
Kurban Bayramı tatili uzatılmadı! Kamuda mesai 10 Haziran Salı günü başlayacak

Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Karar verildi
Aile boyu dolandırıcılık iddiası! Balya balya paraları TikTok'ta sergilediler

Aile boyu dolandırıcılık! Balya balya paraları TikTok'ta sergilediler
Türk profesörün şakasını dünya basını gerçek sandı, röportaj isteyen bile oldu

Profesörün şakasını dünya basını gerçek sandı! Röportaj bile istediler
320 milyon dolar serveti olan yıldız, 40 dolarlık terlikle görüntülendi

320 milyon dolar serveti olan yıldız, 40 dolarlık terlikle görüntülendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.