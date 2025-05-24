Düzce Üniversitesi'nde 'Çocuklar Gülerse Dünya Güler' Etkinliği

Düzce Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı tarafından düzenlenen "Çocuklar Gülerse Dünya Güler" başlıklı eğitici materyal sergisi ve müzikli gösteri etkinliği coşkulu bir katılımla gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Konferans Salonu'nda Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri tarafından hazırlanan eğitici materyallerin yer aldığı sergi açılışına; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Serap Bayram, Çocuk Gelişimi Programı öğretim elemanları, öğrenciler ve Düzce'deki çeşitli anaokullarından öğretmenler ve çok sayıda minik öğrenci katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Çocuk Gelişimi Programı Başkanı Öğr. Gör. Yağmur Başaran, etkinliğin sevgiyle ve emekle hazırlanmasında katkısı olan tüm öğrencilere ve katılım gösteren misafirlere teşekkür ederek, çocuklar gülerse dünya güler vurgusuyla konuşmasını tamamladı.

Açılış konuşmasının ardından program, öğrenciler tarafından hazırlanan ve minik davetlilerin büyük beğenisini kazanan müzikli gösterilerle devam etti. Elma Kurdu gösterisiyle sahneye renkli bir giriş yapan öğrenciler, kaybolan elmaların peşindeki elma kurdunun hikayesini şarkılar eşliğinde canlandırarak izleyicilere neşeli anlar yaşattı. Ardından sahnelenen Çekirdeksiz Domates gösterisi, meyve ve sebzeler üzerinden çocuklara farkındalık kazandırmayı hedefledi.

Çocukların gelişimini destekleyici içerilerle öne çıkan gösteriler, eğitici ve eğlenceli içeriğiyle iz bıraktı. - DÜZCE