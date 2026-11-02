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Düzce Üniversitesi'nde 9 oturumda öğrencilere dijital şiddet eğitimi verildi

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Düzce Üniversitesi'nde 9 oturumda öğrencilere dijital şiddet eğitimi verildi
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Düzce Üniversitesi'nde öğrencilere sağlıklı ilişkiler, dijital şiddet ve şiddetle mücadele anlatıldı. DÜKAM ile Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğindeki program, 8 mekanda 9 oturumda yapıldı ve genç kadınların dijital şiddet konusunda bilinçlenmesi amaçlandı.

Düzce Üniversitesi'nde düzenlenen eğitimlerde üniversite öğrencilerine sağlıklı ilişkiler, dijital şiddet ve şiddetle mücadele yolları anlatıldı. Eğitimler, 8 farklı mekanda 9 oturum halinde gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi, üniversite öğrencilerinde sağlıklı ilişki bilincini artırmak ve şiddetin farklı türlerine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla önemli bir eğitim programına ev sahipliği yaptı. Düzce Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜKAM) ile Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde "Saygılı Yaşam ve Güvenli İlişkiler Eğitimi" düzenlendi.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planı (2026-2030) kapsamında hazırlanan eğitim modülü doğrultusunda gerçekleştirilen programda; sağlıklı ilişkilerin temel özellikleri, dijital şiddet türleri ve şiddetle mücadele mekanizmaları ele alındı.

Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli uzmanların sunumlarıyla gerçekleştirilen eğitimler, Düzce Üniversitesi merkez ve ilçe yerleşkelerinde 8 farklı mekanda toplam 9 oturum şeklinde yapıldı.

Programla özellikle üniversiteli genç kadınların sağlıklı ilişki dinamiklerini tanımaları, dijital şiddet karşısında bilinçlenmeleri ve şiddete maruz kalmaları durumunda başvurabilecekleri destek ve mücadele mekanizmaları hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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