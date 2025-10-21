Haberler

Düzce Üniversitesi Mezunları FAO Tarafından 'Gıda Kahramanı' Seçildi

Düzce Üniversitesi Düzce Meslek Yüksekokulu Arıcılık Programı mezunları, FAO tarafından 'Gıda Kahramanı' unvanı ile ödüllendirildi. Züleyha Ceylan, Nurcan Tekneci ve Mücahit Kılıç, sürdürülebilir tarım projeleri ile bu ödüle layık görülerek, yaşam öyküleri belgesel formatında sunuldu.

Düzce Üniversitesi Düzce Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Arıcılık Programı mezunu arıcılık teknikerleri, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından, 'Gıda Kahramanı' seçildi.

FAO, Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ile Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen "Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma için Kırsal Kesimdeki Kadınlar ve Gençler İçin Daha Güçlü Bir Kırsal Ekonominin Desteklenmesi" projesi kapsamında mezunlar; Züleyha Ceylan, Nurcan Tekneci ve Mücahit Kılıç, gösterdikleri özverili çalışmalarla Gıda Kahramanı unvanına layık görüldü.

Ankara'da düzenlenen ödül törenine; Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider ile Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun katılım sağlarken, bu yılın "İlham Veren Gıda Kahramanı" ödülü, mezunumuz Tekniker Mücahit Kılıç'a temsilen verildi.

Projeye katkı sağlayan mezunlarımızın ilham veren yaşam öyküleri, belgesel formatında ölümsüzleştirilirken; belgesel, 16 Ekim Dünya Gıda Günü'nde eş zamanlı olarak tüm dünyada gösterime sunuldu. Arıcılık Programı mezunlarından Züleyha Ceylan belgeseldeki konuşmasında; "Arıların sesi bana terapi gibi geliyor, arıcılık teknikeri olduktan sonra köyümde kendi yolumu çizdim. Bal üretmekle kalmadım hayallerimi de kovana koydum" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
