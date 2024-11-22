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Düzce Üniversitesi, Kocaeli'de Tanıtım Günlerinde Aday Öğrencilerle Buluştu

Düzce Üniversitesi, Kocaeli'de Tanıtım Günlerinde Aday Öğrencilerle Buluştu
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Düzce Üniversitesi, Kocaeli Anıtkapı'da düzenlenen üniversite tanıtım günlerinde aday öğrencilere eğitim imkanlarını ve akademik başarılarını tanıttı. Erdal Çelik, öğrencilere üniversitenin sosyal, kültürel ve sportif olanaklarına dair bilgiler verdi.

Düzce Üniversitesi, Kocaeli Anıtkapı'da düzenlenen, birçok devlet ve vakıf üniversitesinin yer aldığı üniversite tanıtım günleri etkinliğinde tanıtıldı.

Düzce Üniversitesi, aday öğrencilerle iletişim kurma ve üniversitenin sunduğu eğitim imkanları hakkında bilgiler verme imkanı buldu. Fuarda gerçekleştirilen tanıtımda, Düzce Üniversitesi'nin sağladığı kaliteli eğitim ve öğretim imkanları, geniş lisans ve ön lisans programları, uygulamalı eğitim fırsatları ve sosyal kampüs yaşamı hakkında detaylı bilgiler verildi.

İletişim ve Tanıtım Koordinatörlüğü'nden Erdal Çelik ; Düzce Üniversitesi'nin akademik başarıları, sportif, sosyal ve kültürel etkinlikler gibi öğrencilere tanınan pek çok imkanı da katılımcılarla paylaştı. Eğitim hayatlarına nasıl bir yön vereceklerine dair bilgi edinmek için standımızı ziyaret ederek yoğun ilgi gösteren öğrenci adaylarına, Düzce Üniversitesi hakkında merak ettikleri tüm sorulara yanıtlar sunan Erdal Çelik, aynı zamanda üniversitenin ulusal ve uluslararası başarılarına da dikkat çekti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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