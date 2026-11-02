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Düzce Üniversitesi Kalite Topluluğu Nevşehir zirvesinde TSE eğitimine katıldı

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Düzce Üniversitesi Kalite Topluluğu Nevşehir zirvesinde TSE eğitimine katıldı
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Düzce Üniversitesi Kalite Topluluğu, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ev sahipliğindeki Ulusal Kalite Zirvesi'ne katılarak üniversiteyi temsil etti. İki gün süren zirvede topluluk üyeleri deneyimlerini paylaştı ve TSE uzmanlarının verdiği Kalite Eğitimi'ne katıldı.

Düzce Üniversitesi Kalite Topluluğu, Nevşehir'de düzenlenen Ulusal Kalite Zirvesi'nde üniversiteyi temsil etti. İki gün süren programda topluluk üyeleri, kalite çalışmaları ve iyi uygulama örneklerine ilişkin deneyimlerini paylaştı.

Düzce Üniversitesi öğrenci topluluklarından Kalite Topluluğu, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Ulusal Kalite Zirvesi'ne katıldı. Yükseköğretimde kalite kültürünün yaygınlaştırılması ve kalite güvence süreçlerinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen zirvede, farklı üniversitelerden öğrenci ve akademisyenler bir araya geldi.

Zirvenin ilk gününde Düzce Üniversitesi Kalite Topluluğu tarafından üniversitede yürütülen faaliyetler ve kalite vizyonuna ilişkin sunum yapıldı. Üç farklı üniversitenin katılımıyla gerçekleştirilen kalite odaklı söyleşide ise topluluk temsilcileri deneyimlerini paylaşarak fikir alışverişinde bulundu.

Programın ikinci gününde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) uzmanları tarafından verilen Kalite Eğitimi'ne katılan öğrenciler, akademisyenlerin kalite güvence süreçleri ve iyi uygulama örneklerine ilişkin sunumlarını takip etti.

Zirvede edinilen bilgi ve deneyimlerin, Düzce Üniversitesi'nde kalite kültürünün yaygınlaştırılmasına ve Kalite Topluluğu'nun yeni dönem çalışmalarına katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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