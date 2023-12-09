Düzce Üniversitesi Hastanesi'nde afet ve acil durum tatbikatı gerçekleştirildi

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde deprem sonrası kurtarma ve acil durum tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta, senaryo gereği Düzce'nin Gümüşova ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi ve hastane personeli başarılı bir şekilde tahliye operasyonları gerçekleştirdi.

Düzce Üniversitesi Hastanemizde afet ve acil durum tatbikatı gerçekleştirildi.

2023 yılı Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) dahilinde Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde deprem sonrası kurtarma ve acil durum tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Düzce Sağlık Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) iş birliğinde düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği Düzce'nin Gümüşova ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi ve Hastane Afet Planı Başkanı Prof. Dr. Muhammet Ali Kayıkçı başkanlığında toplanan olay yönetim ekibi, Hastane Acil Müdahale Planını uygulamaya koydu. Depremde ilk olarak sarsıntı esnasında çalışanlar ve hastalar mevcut bulundukları alanda Çök-Kapan-Tutun yöntemini uyguladı, ardından hasta ve çalışanların güvenli tahliyesi gerçekleştirildi. Kurtarma ekipleri tarafından başarıyla gerçekleştirilen tahliye operasyonları sonrası afetten etkilenen kişilere hastane bahçesinde kurulan triyaj alanında sağlık ekipleri tarafından müdahaleler yapıldı.

Yaşanabilecek bir deprem ve olumsuzluklara karşı gerçekleştirilecek kurtarma ve tahliye çalışmalarının canlandırıldığı tatbikat, Afet ve Acil Durum Sonlandırma Formunun doldurulması ile sona erdi.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği tarafından yapılan açıklamada; gerçekleştirilen tatbikatla afet ve acil durumlarında, etkin sağlık hizmeti sunmak için gerekli hazırlıkların önceden yapılarak ilk 72 saat boyunca hastane dışından hiçbir yardım almaksızın kendi kendine yeterli olunmasının hedeflendiği bildirildi. Yönetim olarak hazırlık ve zarar azaltma döneminin en iyi şekilde değerlendirildiği tatbikatlarla, risklerin ve kayıpların azaltılması amacıyla etkin bir planlama süreci amaçlandığı ifade edildi. - DÜZCE