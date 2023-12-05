Düzce Üniversitesi Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu Adıyaman'da Depremzedelere Yardım Etti

Düzce Üniversitesi Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu, sosyal sorumluluk faaliyetinde, depremden en çok etkilenen illerin başında gelen Adıyaman'da, Akşemseddin İlkokulu'na kırtasiye seti ve hijyen kiti desteğinde bulundu.

Topluluk Başkanı Esma Eren, topluluk olarak yaptıkları projede deprem bölgesi Adıyaman'a gittiklerini belirterek açıklamalarda bulundu. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde kurum ve kuruluşların da etkilediğini ifade eden Eren, "Okul çağındaki çocukların eğitimine bu şartlarda ara vermesinden ve yaşananlardan dolayı okula adaptasyonda zorlanmalar gözlemlendi. Düzce Üniversitesi Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu olarak sosyal sorumluluk projesi yaptık ve bu amaçla Adıyaman ilimizin merkez Akşemseddin İlkokulu'nda öğrenim gören 1.ve 2. sınıf öğrencilerine kırtasiye seti ile 3. ve 4. sınıf öğrencilerine ise hijyen eğitimi eşliğinde hijyen kitleri dağıtımı yaptık. Bu şekilde depremden etkilenen öğrencilerle beraber eğlenceli vakitler geçirerek bir nebze olsun onlara depremin izlerini unutturmaya çalıştık" şeklinde konuştu.

Esma Eren; ayrıca bu projede olduğu gibi kendilerini her zaman destekleyen Düzce Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na, Topluluğun günlük iaşe ve şehir içi ulaşımına destek sağlayan Adıyaman Bölükyayla Belediye Başkanlığı'na ve tüm gönüllülere teşekkür etti. - DÜZCE