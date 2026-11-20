Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Uluslararası Akademik Platform (AKAP) iş birliğiyle düzenlenen 67'si yurt dışından, 59'u yurt içinden olmak üzere 126 bildirinin sunulacağı "Uluslararası İnanç ve Medeniyet Araştırmaları Kongresi" başladı.

Düzce Üniversitesi ev sahipliğinde Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Uluslararası İnanç ve Medeniyet Araştırmaları Kongresi Düzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü öğrencisi Abdülselam Karakoç'un Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Ertuğrul, insanlığın ortak düşünce ve değer dünyasını yakından ilgilendiren, geçmişten günümüze uzanan ve geleceğimizi şekillendirecek önemli bir konuyu ele almak, inanç ve medeniyetin önemini anlatmak amacıyla bir araya geldiklerini ifade etti. Sadece geçmişi yad etmek için değil, inanç ve medeniyet arasındaki bağı yeniden yorumlamak, köklü mirasımızı yeni ve yapıcı perspektifle değerlendirmek için Uluslararası İnanç ve Medeniyet Araştırmaları Kongresi'ni düzenlediklerini belirten Ertuğrul, kongre kapsamında; 67'si yurt dışından, 59'u yurt içinden olmak üzere 126 bildiri sunulacağını, 27 bildirinin yüz yüze, 99 bildirinin ise çevrim içi olarak paylaşılacağını ve çevrim içi bildirilerin AKAP internet sitesinden takip edilebileceğini ifade etti.

"Kongre insan ve toplumun gelişmesine katkı sunması açısından son derece anlamlı"

Düzce İl Müftüsü Osman Aydın, yurt içi ve yurt dışından alanında uzman akademisyenlerin sunacağı bildirilerden istifade edecekleri için memnuniyetini dile getirerek, inanç ve medeniyetin yüce manalara sahip olduğunu kongrenin insan ve toplumun gelişmesine katkı sunması açısından da önemini vurguladı.

"İyi insan yetiştirmeyi misyon edindik"

Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Koç yaptığı konuşmada, üniversite olarak iyi insan yetiştirmeyi misyon edindiklerinin altını çizdi. Konuşmasında psikoloji alanına değinen Koç, insanın kendini psikolojiye değil; psikolojiyi değerlerine, yaşam tarzına kısacası kendi benliğine uyarlaması gerektiği tespitinde bulundu. Hayatta hiçbir şeyin mükemmel olmadığını, insanın sıkıntılar içerisinde olsa da hayata devam etmesinin gerekliliğini dillendiren Koç, nimette aşağıya, külfette yukarıya bakma anlayışının önemi üzerinde durdu.

"Üniversitemizin kültürel birikimimize sahip çıkan bir kurum olmasını önemsiyoruz"

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, "Düzce Üniversitesi olarak bizler de bilimi, insani sorumluluğu ve toplumsal faydayı birlikte ele alıyor; Üniversitemizin akademik bilgiyle birlikte değer üreten ve kültürel birikimimize sahip çıkan bir kurum olmasını önemsiyoruz. Uluslararası İnanç ve Medeniyet Araştırmaları Kongresi'ni de bu anlayışın bir parçası olarak görüyoruz. Farklı disiplinlerden bilim insanlarını bir araya getiren bu kongrenin, inanç ve medeniyet ilişkisini çeşitli yönleriyle ele alarak yeni düşünceler ve verimli tartışmalara zemin hazırlayacağına yürekten inanıyorum" dedi.

En büyük dileklerini; inanç ve medeniyet birikimini doğru anlayan, bilimle hikmeti buluşturan ve insanlığın ortak geleceğine katkı sunan nesiller yetiştirebilmek şeklinde açıklayan Sözbir, kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen kişi ve kurumlara teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı.

Yapay zeka ve dijital teknolojilerle medeniyet ilişkisi tüm yönleriyle ele alındı

Açılış ve protokol konuşmalarının ardından programın açılış oturumuna geçildi. Prof. Dr. Hatice Kelpetin Arpaguş'un yönetimindeki oturumda Prof. Dr. Kadir Canatan "İnançtan Medeniyete: Toplumsal Enerjinin Akışı ve Yeniden İnşası", Prof. Dr. Metehan Uzun "Yapay Zeka Çağında İnsan Beyni ve Ahlak Medeniyetinin Dönüşümü" başlıklı sunumlarını katılımcılarla paylaşırken, Prof. Dr. Muhammet Özdemir ise "ABD-Çin Pragmatizmi Bağlamında Teknoloji-Yapay Zeka Felsefesi ve Medeniyet Perspektifi" konusundaki bilgi ve birikimleriyle programa katkı sağladı.

Açılış oturumunda, yapay zeka ve dijital teknolojilerin kendi medeniyetimize göre uyarlanması temenni edilerek, samimiyet, inanç, ahlak, fedakarlık gibi değerlerin gelecekte çıkabilecek sorunlarla baş edebilme noktasındaki önemine dikkat çekildi.

Bilim insanları ortak akademik zeminde buluştu

Açılış oturumu sonrasında bilimsel oturumlar gerçekleştirildi. Yüz yüze ve çevrim içi oturumlar şeklinde düzenlenen "Uluslararası İnanç ve Medeniyet Araştırmaları Kongresi" ilahiyat ve din bilimleri başta olmak üzere tarih, felsefe, sosyoloji, psikoloji, edebiyat, sanat, kültür ve medeniyet araştırmaları alanlarında çalışan bilim insanlarını ortak bir akademik zeminde buluşturmayı amaçladı.

Zengin içeriğe sahip bilimsel oturumlar gerçekleştirildi

Oturumlarda; din ve toplum ilişkileri, inanç sistemleri, İslam düşüncesi ve medeniyeti, dinler tarihi, dini ve kültürel miras, ahlak ve değerler, felsefi düşünce, medeniyetlerin oluşumu ve etkileşimi, modern dünyada din ve inanç, toplumsal değişim, kültürel kimlik ve güncel dini meseleler gibi birçok konu akademik çerçevede ve özgün çalışmalar eşliğinde ele alındı.

Uluslararası İnanç ve Medeniyet Araştırmaları Kongresi'nin ilk günü, gerçekleştirilen oturumların ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı